Lunes 29 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. Continúa la segunda serie de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos con los encuentros Comoras-Mali y Marruecos-Zambia, del Grupo A, y Angola-Egipto y Zimbabue-Sudáfrica, del Grupo B.

Redacción Deportes. El esloveno Domen Prevc, líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúa este torneo-, parte como principal favorito, con el japonés Ryoyu Kobayashi al quite, en la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines, que arranca el lunes en Oberstdorf (Alemania); donde este domingo ya se disputa la primera calificación del certamen.

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks y Washington Wizards-Phoenix Suns (01.00), Brooklyn Nets-Golden State Warriors, Miami Heat-Denver Nuggets y Toronto Raptors-Orlando Magic (01.30), Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves, Houston Rockets-Indiana Pacers, New Orleans Pelicans-New York Knicks, Oklahoma City Thunder Atlanta Hawks y San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (02.00) y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (04.30).

- España. Liga Endesa, 13ª jornada (FOTO). Río Breogán-Kosner Baskonia (19.00 GMT)

- Mathieu van der Poel y Wput van Aert compiten en el Ciclocross de Loenhout, en Bélgica.

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Oberstdorf (Alemania). Primera del torneo 4 Trampolines (15.30 GMT). (FOTO)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18)(-1 GMT). Grupo A: Comoras-Mali (18.30) y Marruecos-Zambia (FOTO) (18.30). Grupo B: Angola-Egipto (20.30) y Zimbabue-Sudáfrica (20.30).

- Italia. 17ª jornada (FOTO): Roma-Génova (19.45 GMT).

- Portugal. 16ª jornada: Oporto-AFS (20.15 GMT).

