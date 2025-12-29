Abril 2025: Destreza y talento joven demostrado en los campos

1 de abril

Arranca la apasionante Copa Libertadores

El campeón Botafogo y otros 14 equipos que alzaron la Copa Libertadores, así como 17 nuevos aspirantes al título comienzan hoy 1 de abril la fase de grupos, una carrera decisiva por la con sagración y un botín que puede ascender a más de 33 millones de dólares.

La sexagésima sexta edición del torneo,que tendrá su desenlace el 29 de noviembre en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, dará además al campeón el de recho a jugar la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, la Recopa Sudamericana 2026, la Copa Libertadores 2026 y la Copa Mundial de Clubes FIFA 2029.

6 de abril

Presidente Franco, campeón del Nacional de Fútbol de Salón

El seleccionado de Presidente Franco consiguió el sábado su décima segunda estrella en el 54° Campeonato Nacional de Fútbol de Salón “Central 2025” al igualar 2-2 contra Coronel Oviedo. Nuevamente, fue un torneo marcado por malas decisiones arbitrales y deserciones, entre otras cosas.

14 de abril

Panamericano de Lucha: Histórico oro de Casco en México

La atleta paraguaya Genifer Casco (17 años) hizo historia para nuestro deporte al consagrarse campeona del Panamericano U23 de Lucha en la modalidad de playa que se disputa en Querétaro México.

La compatriota fue la mejor en la categoría +70 kilos, donde ganó la final a la mexicana Edna Jiménez Villalba.

29 de abril

Victoria Livieres sumó otro título de golf en Argentina

La paraguaya Victoria Montserrat Livieres (17 años) se consagró campeona del Gran Premio Tortugas, correspondiente a una de las fechas de la Asociación Argentina de Golf en el que se sumaron puntos para el ranking mundial.