Julio 2025: Corte de hegemonía y hechos históricos en este mes

1 de Julio

Cristhian Torres, campeón en MMA

El paraguayo Cristian “Masacre” Torres se consagró campeón mundial de peso medio de la franquicia de Artes Marciales Mixtas Victory Extreme Fighting Championship (VXFC) que se disputó en Aruba.

7 de julio

Paraguayas campeonas en el Chaco

La selección paraguaya U23 que se prepara para re presentarnos en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 consiguió un título en el VIII Torneo de Integración Internacional de Vóley, que concluyó el do mingo en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

12 de julio

Iga Swiatek, campeona en Wimbledon

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tenista polaca Iga Swiatek (24 años, WTA #4) conquistó ayer su primer tí tulo en Wimbledon, barrien do en la final a la esta dounidense Amanda Anisi mova (23, #12), por doble 6-0 en 57 minutos y con siguiendo a la vez su victoria 100 en torneos de Grand Slam y su sexto major.

13 de julio

Sinner, al balcón de campeones en Wimbledon

El tenista italiano Jannik Sinner (#1) subió al balcón de los campeones al adju dicarse su primer título de Wimbledon al derrotar en la final al español Carlos Alcaraz, ganador de las dos anteriores ediciones, por 4-6,6-4,6-4 y 6-4.

Chelsea, primer monarca del renovado Mundial de Clubes

El campeón actual de la Conference League, Chelsea, se consagró campeón del primer Mundial de Clubes con 32 equipos al derrotar en la final 3 a 0 al París Saint-Germain, con doblete de Cole Palmer y un tanto de João Pedro (todos en la primera parte). Chelsea fue parte del evento tras ganar la UEFA Champions League en el 2021 (1-0 al Manchester City).

21 de julio

Olimpia Kings, campeón del torneo Apertura de básquet

Olimpia Kings festejó su título 35 en el baloncesto paraguayo, a costas de su archirrival San José, ganando el cuarto partido de la serie final del Torneo Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol. Los Kings triunfaron 92-80 y volvieron a tocar el cielo luego de 6 años.

Carmen Martínez, doble campeona de maratón en Brasil

La histórica fondista paraguaya Carmen Martínez (42 años) se consagró por segundo año consecutivo de la Maratón de Campinas, Brasil, logrando el mejor tiempo en su rama. Martínez, quien reside en Campinas, São Paulo,

Brasil, volvió a subir a lo más alto del podio en la distancia principal de los 42 kilómetros, tras lograr registrar un tiempo de 02:59:37. Completaron el podio: 2ª Noeme María Pereira (03:06:29) y Schmidt (03:15:38).

27 de julio

Nicole Martínez, entre las mejores del mundo

La paraguaya Nicole Anahí Martínez (22 años) se ubicó entre las mejores del Campeonato Mundial de Remo Sub 23 que se celebró en Poznan, Polonia. La atleta guaraní, quien fue la única representante de nuestro continente que pujó por medallas, quedó con un destacado cuarto lugar de la final A.