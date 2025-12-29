Polideportivo
29 de diciembre de 2025 - 04:05

Lunes 29 de diciembre de 2025

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Roma. La decimoséptima jornada de la Serie A italiana de fútbol se completa este lunes con el partido entre el Roma, cuarto y que viene de caer en Turín ante el Juventus, y el Génova, que está a un paso de los puestos de descenso y acumula dos derrotas consecutivas.

Por EFE

Redacción Deportes. Continúa la segunda serie de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos con los encuentros Comoras-Mali y Marruecos-Zambia, del Grupo A, y Angola-Egipto y Zimbabue-Sudáfrica, del Grupo B.

Redacción Deportes. El esloveno Domen Prevc, líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúa este torneo-, parte como principal favorito, con el japonés Ryoyu Kobayashi al quite, en la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines, que arranca el lunes en Oberstdorf (Alemania); donde este domingo ya se disputa la primera calificación del certamen.

Madrid. La estadounidense Mikaela Shiffrin marcó un hito al superar las cien victorias en Copa del Mundo durante 2025; su compatriota Lindsey Vonn no se quedó atrás y -en su segunda temporada tras su regreso, después de cinco alejada de las pistas; y con una rodilla de titanio- volvió a ganar ¡a los 41 años!; y el suizo Marco Odermatt, que avanza con firmeza hacia una quinta, confirmó su dominio al capturar su cuarta gran Bola de Cristal seguida.

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks y Washington Wizards-Phoenix Suns (01.00), Brooklyn Nets-Golden State Warriors, Miami Heat-Denver Nuggets y Toronto Raptors-Orlando Magic (01.30), Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves, Houston Rockets-Indiana Pacers, New Orleans Pelicans-New York Knicks, Oklahoma City Thunder Atlanta Hawks y San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (02.00) y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (04.30).

- España. Liga Endesa, 13ª jornada (FOTO). Río Breogán-Kosner Baskonia (19.00 GMT)

- Mathieu van der Poel y Wput van Aert compiten en el Ciclocross de Loenhout, en Bélgica.

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Oberstdorf (Alemania). Primera del torneo 4 Trampolines (15.30 GMT). (FOTO)

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18)(-1 GMT). Grupo A: Comoras-Mali (18.30) y Marruecos-Zambia (FOTO) (18.30). Grupo B: Angola-Egipto (20.30) y Zimbabue-Sudáfrica (20.30). --PEDRO--

- Italia. 17ª jornada (FOTO): Roma-Génova (19.45 GMT).

- Portugal. 16ª jornada: Oporto-AFS (20.15 GMT).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes    

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España