Mayo 2025: Interesantes movidas deportivas y eventos realizados

1 de mayo

Paraguay debuta en el Mundial de fútbol playa

Los Pynandi debutó en el Mundial de Fútbol Playa de Seychelles enfrentando a la bicampeona Portugal en el The Paradise Arena de Victoria donde cayeron derrotados. El conjunto albirrojo disputó la sexta cita ecuménica de su historia.

4 de mayo

Olimpia se queda con el segundo clásico del año

En cada clásico, al menos de los últimos años, Cerro Porteño sufre un bloqueo mental prácticamente automático, mientras Olimpia se agranda, aun siendo superado en determinados pasajes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Decano dio vuelta un marcador adverso en La Nueva Olla para imponerse por 2-1, en un duelo definido en tiempo adicional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

11 de mayo

Paraguay logro oro y plata en el Sudamericano de vóley playa en Asunción

Las juveniles Fiorella Núñez (21 años) y Denisse Álvarez Mor genstern (20), y las olímpicas Michelle Valiente Amarilla (27) y Giuliana Poletti Corrales (24) brindaron al país una inolvidable final paraguaya en la 6ª Etapa del Sudamericano de Vóley Playa, con oro para las primeras. Las profetas en su tierra, Fio y Denisse estarán en los Juegos Panam Junior Asu2025.

12 de mayo

Francesco Marcantonio, campeón de squash en Brasil

El representante de squash número 1 del país, Francesco Marcantonio, se consagró campeón del Torneo PSA ECP Open 2025, desarrollado en el Club Esporte Clube Pinheiros de la ciudad de São Paulo, Brasil.

20 de mayo

Ayala y Vázquez se adueñan de la Media Maratón de Asunción

Una gran fiesta pedestre se vivió el domingo con la Media Maratón Internacional de Asunción, en el que los fondistas Derlis Ayala y Fátima Vázquez se llevaron el primer lugar en el certamen que se realizó en la Costanera de Asunción.

21 de mayo

Paraguay fue sede del Panamericano de Gimnasia rítmica

Desde el 21 de mayo hasta el domingo 1 de junio se llevó a cabo el Campeonato Panamericano Juvenil y de Adultos de Gimnasia Rítmica en el Pabellón de la Secretaría Nacional de Deportes(SND),una antesala de lo que será Asu2025 en agosto.

23 de mayo

El paso de una leyenda en Roland Garros

Hace exactamente 20 años, el 23 de mayo de 2005, un “tsunami” sacudió Roland Garros y cambió su historia para siempre: Rafael Nadal jugaba su primer partido en el torneo.

Dos décadas y 14 títulos después la leyenda, retirada en noviembre, recibirá el domingo un espectacular homenaje. Diez días antes de cumplir 19 años, Nadal jugaba por primera vez en el recinto parisino.

Una de las grandes promesas del circuito, se ha bía perdido la edición de 2004 por una fisura en el escafoides del pie izquierdo. Vine con muletas, era mi primera vez.

Estaba triste porque estaba previsto que jugara e incluso desde la parte más alta del estadio me dije: ‘Espero que el próximo año esté aquí haciéndolo bien’”, explica Nadal en una entrevista al torneo previa a la presente edición. Un año después pisaba la pista número 1–fue su único partido fuera de la Philippe Chatrier o la Suzanne Len glen, las dos principales–.

24 de mayo

Paraguay, sede de la Copa Libertadores de Futsal

La 23ª Edición de la Copa Libertadores se disputará en nuestro país. El escenario será el COP Arena, en Luque, donde 12 clubes de la región tratarán de ganar el trofeo más codiciado del cono Sur.

Emotivo homenaje a Nadal en Roldand Garros

Las lágrimas de Rafael Nadal regaron la tierra batida donde más triunfos ha conseguido, el trampolín de su gloria eterna que el Grand Slam quiso brindarle una vez más, la decimoquinta, para recibir el aplauso del público, el homenaje de sus principales ri vales y el cariño de sus allegados.

El homenaje al que se resistió el año pasado, cuando perdió en primera ronda contra el alemán Alexander Zverev, regresó con fuerza, con un acto cargado de emotividad.

25 de mayo

Campeonato Nacional de Ciclismo con sus monarcas

La Costanera de Asunción fue sede del Cam peonato Nacional de Ciclismo Ruta, en el que además del título se peleó por el malloit significativo para la representación del país en certámenes internacionales. Los reyes del asfalto fueron Carlos Domínguez (21 años) y Araceli Galeano (28), quienes dominaron las modalidades Ruta y Crono.

Premier Padel, un éxito en Asunción

Un estupendo y majestuoso cierre tuvo el mejor pádel del mundo, Premier Padel P2 Asunción, que coronó a sus campeones en las dos ramas en el estadio de la Secretaría Nacional de Deportes, que es tuvo repleto en todos los días de competencia.

En el cuadro femenino las españolas Claudia Fernández y Beatriz González se adjudicaron el título de campeonas al vencer a la dupla argentina-española Delfina Brea y Gemma Tria en durísimo partido que lle gó al tercer set.

Por su parte, en la rama masculina no hubo sorpresa tras la consagración d el equipo Alejando Galán de España y Federico Chingotto a la pareja compuesta por el español Pablo Cardona y el argentino Leandro Augsburger por un corrido 2-0.

25 de mayo

Paraguay, campeón del Sudamericano Sunb 17 femenino

Con el objetivo cumplido con creces retornó a nuestro país la selección nacional femenina Sub 17, luego de alcanzar el campeonato sudamericano de la categoría en Cali, Colombia, el sábado tras superara Ecuador 1-0. Antes del título,el miércoles, las albirrojas ya lograron sellar la clasificación al Mundial de Marruecos, que se celebrará entre octubre y noviembre.

31 de mayo

París Saint-Germain (PSG), campeón del Champions

El París Saint-Germain (PSG) ganó su primera Champions con una exhibición brutal ante el Inter de Milán, al que superó por 5-0, la mayor diferencia en la historia de la máxima competición continental de clubes. Désiré Doué, quien marcó dos goles, fue la figura de la final en Múnich.