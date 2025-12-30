2025: Un mes, una noticia

Esta es la selección de las noticias deportivas más destacadas de 2025 en cada mes:

Jannik Sinner confirmó su dominio sobre la pista dura proclamándose campeón del Abierto de Australia tras vencer en la final a Alexander Zverev (6-3, 7-6 y 6-3). Logró de esta manera su tercer título de Grand Slam y el segundo consecutivo en Melbourne, convirtiéndose en el primer italiano en alcanzar tres coronas ‘major’ y, meses después, también en el primer tenista de su país en conquistar Wimbledon.

Un éxito que el de San Candido protagonizó semanas antes de conocerse su inhabilitación durante tres meses al dar doble positivo en Indian Wells 2024 por clostebol, un esteroide anabolizante prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El actual número 2 del mundo defendió que la sustancia entró en su cuerpo de manera no intencionada a través de un masaje sin guantes de su fisioterapeuta, que habría usado previamente un espray para una herida en el dedo.

Tras nueve intensas jornadas, con una veintena de testigos y dos declaraciones contrapuestas, la Audiencia Nacional dejó visto para sentencia el juicio que sentó en el banquillo al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial 2023 y que ella denunció que no consintió “en ningún momento”.

Un procedimiento marcado por una gran expectación mediática que el juez José Manuel Fernández-Prieto resolvió dando plena credibilidad al testimonio de la futbolista, considerando probado que el beso tuvo connotación sexual y fue sin consentimiento. Por ello, condenó a Rubiales por un delito de agresión sexual a una pena de 18 meses de multa, con una cuantía total de 10.800 euros, además de una indemnización y la prohibición de acercarse y comunicarse con ella durante un año.

La resolución absolvió al expresidente y a otros tres ex altos cargos de la RFEF del delito de coacciones, al descartar que mediase violencia ni intimidación suficientes en los acontecimientos posteriores. Tanto Rubiales, pidiendo la absolución, como Jenni Hermoso y la Fiscalía, solicitando penas mayores y la condena por coacciones, decidieron recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional.

La exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry fue elegida como 10ª presidenta del Comité Olímpico Internacional en una votación celebrada en Costa Navarino (Grecia) que fue resuelta en primera ronda. Se impuso con claridad -con 49 votos de los 97 posibles- a otros seis candidatos, entre ellos Juan Antonio Samaranch y Sebastian Coe, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona africana elegida para presidir el organismo en sus 131 años de vida, además de la más joven exceptuando a su fundador.

Nacida en Harare hace 42 años, es la deportista africana más laureada en la historia de los Juegos Olímpicos, con siete medallas en natación (dos oros en Atenas 2004 y Pekín 2008). Tras retirarse, ejerció como miembro del COI desde 2013 y como ministra de Deportes de su país natal desde 2018.

Formada bajo la tutela de Thomas Bach, acordó tomar decisiones consensuadas con el anterior dirigente hasta el traspaso oficial de la presidencia, que tuvo lugar en junio en una ceremonia celebrada en la sede del COI en Lausana (Suiza).

Su elección marcó un hito significativo para un organismo tradicionalmente masculino y europeo y culminó décadas de avances de la mujer en el Movimiento Olímpico. Además, simbolizó una nueva era en el ente rector del deporte mundial justo después de conseguir la paridad total entre hombres y mujeres en los Juegos de París 2024.

El Barcelona ganó su 32º título de la Copa del Rey tras una intensa y vibrante final en La Cartuja ante el Real Madrid resuelta en la prórroga con un gol de Koundé (3-2). Un partido precedido por una fuerte polémica arbitral a raíz de las declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoechea, al borde de las lágrimas, y de Pablo González Fuertes que provocaron que el Real Madrid se ausentara de los actos oficiales previos.

El equipo azulgrana fue superior en la primera parte y se adelantó con un gran tanto de Pedri, pero el encuentro cambió tras el descanso con la entrada de Mbappé, que impulsó la reacción madridista. El francés empató de falta y Tchouaméni le dio la vuelta al marcador de cabeza a la salida de un córner, aunque Ferran Torres (máximo goleador del torneo) devolvió la igualdad en el minuto 84 y forzó la prórroga en Sevilla.

Un duelo con alternativas constantes, un ritmo elevado y máxima exigencia física que, a cuatro minutos del final, parecía encaminado a los penaltis cuando apareció Koundé. El defensa azulgrana fue el más listo, se anticipó a Brahim y sacó un disparo ajustado que se coló en la meta de Courtois y llevó a todo el barcelonismo al éxtasis.

El Paris Saint-Germain conquistó al fin su primera Liga de Campeones, bajo la dirección del español Luis Enrique Martínez, con una contundente goleada ante el Inter de Milán (5-0) en el Allianz Arena de Múnich. Una exhibición de fútbol sin precedentes que le proclamó campeón de Europa, tras años persiguiéndolo con la inversión de Catar, en la que mostró una autoridad nunca vista en una final de la máxima competición continental.

En su segundo intento tras caer en la final de 2020 ante el Bayern Múnich, el equipo parisino completó además el primer triplete del fútbol francés. Lo hizo dominando de principio a fin al Inter, anulándolo y dejando resuelto el encuentro desde muy pronto. Una actuación coral brillante con protagonismo del joven Désiré Doué, autor de dos goles, que confirmó que el proyecto construido en París había alcanzado la madurez necesaria para tocar la gloria en la primera temporada sin Kylian Mbappé.

Aunque nada se podría entender sin el sello personal de Luis Enrique. El asturiano logró su segundo triplete y se unió al selecto grupo de entrenadores que ganaron la ‘Orejona’ con dos clubes distintos. Un triunfo que también quiso compartir con su hija Xana, a la que recordó en la celebración luciendo una camiseta negra con un dibujo conmemorativo y homenajeó la afición parisina desplegando un emotivo mosaico.

Cinco sets resueltos en 5 horas y 29 minutos escribieron una de las páginas más épicas de la historia de Roland Garros. Carlos Alcaraz ganó la final más larga jamás disputada en París tras remontar dos mangas a Jannik Sinner, levantar tres bolas de partido y terminar imponiéndose por 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6. Revalidó de esta forma su corona en la capital francesa y sumó su quinto título de Grand Slam con sólo 22 años.

Una victoria de resistencia y carácter ante el entonces número uno del mundo, quien llegó a la final sin haber cedido ni un solo set, que se decidió por la fortaleza física y mental del murciano en los momentos decisivos. Como él mismo reconoció al recoger su segunda Copa de los Mosqueteros, el respaldo del público también tuvo “un papel importante” en el agónico triunfo, “el partido más emocionante” de toda su carrera.

La madrugada del 3 de julio será recordada por el trágico accidente de tráfico en el que fallecieron el futbolista portugués del Liverpool Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André Silva, de 26, ocurrido en una autovía de Cernadilla (Zamora).

Ambos hermanos viajaban a bordo de un Lamborghini Huracán que, según el informe pericial de la Guardia Civil, se salió de la vía durante un adelantamiento a causa del reventón de una rueda y a un posible exceso de velocidad, y terminó incendiándose.

La pérdida del internacional portugués, que se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y personal, causó una profunda conmoción en el mundo del fútbol. La UEFA anunció un minuto de silencio en todas sus competiciones, el Liverpool se mostró “destrozado” y sus aficionados transformaron Anfield en un improvisado altar, dedicándole una escena mágica entonando el “You'll Never Walk Alone” en el primer partido de la temporada.

Álex Palou se proclamó campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera tras finalizar tercero el Gran Premio de Portland, resultado que le permitió asegurar matemáticamente el título a falta de dos pruebas para concluir la temporada. El español, que arrancó desde la quinta posición, se mantuvo en el grupo de cabeza y, tras el problema electrónico de Pato O'Ward, único rival por el título, rubricó el alirón.

A sus 28 años, el piloto de Chip Ganassi Racing consolidó un dominio sin igual en la Indycar, con cuatro títulos en cinco años y los tres últimos de forma consecutiva (2021, 2023, 2024 y 2025), escribiendo su nombre entre los mejores de la historia de la competición. Su temporada fue memorable, con ocho victorias, seis ‘poles’ y el hito de haberse convertido en el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis.

El hambre insaciable de María Pérez le llevó a escribir su nombre con letras de oro en el libro del atletismo mundial. La marchadora española logró un doble éxito histórico en los Mundiales de Tokio al proclamarse campeona en los 35 kilómetros (2h39:01) y, una semana después, también en los 20 kilómetros (1h25:54), revalidando el doblete que ya había conseguido dos años antes en Budapest.

La atleta granadina, de 29 años, dominó ambas pruebas con autoridad y confirmó su condición como la gran referencia mundial de la marcha en los últimos años. Dos triunfos incontestables en la capital nipona que la convirtieron en la atleta española más laureada de la historia de los Mundiales, superando a su compañero Álvaro Martín y al maratoniano Abel Antón, ambos con dos preseas doradas.

Además, con su gesta se consagró como la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, colocándose a la altura de tres de los mejores atletas de la historia: el estadounidense Carl Lewis, el jamaicano Usain Bolt y el británico Mo Farah.

Serena Williams, leyenda del tenis mundial, recogió el pasado 24 de octubre en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, un reconocimiento a su extraordinario palmarés y a su firme compromiso con la igualdad de género.

La estadounidense, retirada profesionalmente desde 2022, se mostró agradecida y emocionada a su llegada a la capital asturiana, donde dejó una simpática imagen bailando al son de las gaitas. Declarada “fan incondicional” de Carlos Alcaraz, subrayó la importancia del legado que había querido dejar tanto dentro como fuera de la pista y resaltó la importancia de saber superar las derrotas, mantener la humildad y combinar su faceta profesional con la maternidad, “el mejor momento” de su vida.

La ganadora de 73 títulos individuales, entre ellos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos, recogió el galardón en el Teatro Campoamor de la capital asturiana de manos de la princesa Leonor, quien remarcó que “nadie podría entender hoy el tenis” sin la figura de la norteamericana y elogió su capacidad para trasladar su espíritu competitivo al ámbito empresarial y social, consolidando un legado que trasciende el deporte.

Pese a no contar con sus dos grandes estrellas, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, Italia se coronó campeona de la Copa Davis por tercer año consecutivo, la cuarta vez en su historia, en la gran final de Bolonia ante España. El equipo capitaneado por Filippo Volandri dominó el torneo sin ceder un punto, llevado en volandas por un público local entregado y, ante la ausencia de sus referentes, con el paso adelante de la 'Unidad B'.

La ‘Armada’, por su parte, firmó una actuación sobresaliente pese a competir sin Carlos Alcaraz, baja antes de comenzar la fase final por una lesión muscular. Los héroes de Marbella repitieron convocatoria e hicieron soñar a España con la séptima ‘Ensaladera’ de su historia. El equipo capitaneado por David Ferrer, lejos de venirse abajo por la ausencia del número uno mundial, se unió y creció desde la adversidad.

Jaume Munar, Pedro Martínez, Pablo Carreño y Marcel Granollers demostraron una fortaleza clave para remontar exigentes eliminatorias ante la República Checa y Alemania, ambas decididas en el dobles. Una gesta incompleta por el gran nivel de Italia en la final: Carreño no pudo con Berrettini y Munar sucumbió ante Cobolli.

La selección española femenina revalidó el título de la Liga de Naciones tras imponerse con autoridad a Alemania (3-0) en la vuelta de la final disputada en el estadio Metropolitano. Tras el empate sin goles de la ida en Kaiserslautern, el duelo se decidió en trece minutos de la segunda parte gracias al doblete de Claudia Pina, mejor futbolista del partido y máxima artillera del torneo (8 tantos), y un gol de Vicky López.

La nueva era con Sonia Bermúdez en el banquillo se inició cicatrizando la herida que había dejado, apenas unos meses antes, la final de la Eurocopa perdida en los penaltis ante Inglaterra bajo los mandos de Montse Tomé. Una complicidad con la nueva seleccionadora que también se reflejó en las gradas, con una afición totalmente entregada. El Metropolitano registró un nuevo récord de asistencia en un partido de la selección femenina en España, con 55.843 espectadores. Una fiesta con la que cerró 2025 como número uno del mundo.