Martes 30 diciembre de 2025

Redacción deportes. Tiger Woods transformó para siempre el golf. Hoy, al cumplir 50 años, el estadounidense celebra una carrera que revolucionó el deporte y multiplicó su audiencia, la de un golfista que parecía invencible pero que acabó pagando con su cuerpo y su vida privada el peso de ser leyenda.

Redacción deportes. El año 2025 llega a su fin dejando atrás un recorrido marcado por grandes triunfos, hitos que perdurarán y también momentos que conmocionaron al mundo del deporte. Del dominio de Jannik Sinner en Australia a la segunda Liga de Naciones femenina de la selección española, pasando por el triplete del PSG, los éxitos de Álex Palou o María Pérez y la trágica pérdida de Diogo Jota. Por Diego Alonso Arecha

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

- Euroliga. 19ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Partizan (20.30) y Barça-Monaco (20.30).

- Eurocopa. 12ª jornada: Hapoel Jerusalén-Baxi Manresa (19.00).

- Ciclocrós. Superprestigio. Prueba en Diegem (Bélgica).

- El Atlético de Madrid está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar, una de sus figuras legendarias, a los 91 años.

- Entrenamiento del Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a puerta cerrada (11.00 horas).

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta abierta y con público (11.00). (FOTO) (VIDEO)

- Inglaterra. 19ª jornada: Burnley-Newcastle, Chelsea-Bournemouth (FOTO), Nottingham Forest-Everton y West Ham-Brighton (20.30) y Arsenal-Aston Villa (FOTO) y Manchester United-Wolverhampton (21.15).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo C: Túnez-Tanzania (FOTO) (18.00) y Uganda-Nigeria (18.00). Grupo D: Benin-Senegal (20.30) y Botsuana-RD Congo (20.30) .

