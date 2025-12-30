Polideportivo
30 de diciembre de 2025 - 04:05

Martes 30 diciembre de 2025

Redacción deportes. Desde Sao Paulo a Madrid, las San Silvestre de todo el mundo despedirán este miércoles, 31 de enero, el año deportivo con miles de personas corriendo por las ciudades de medio mundo.

Por EFE

 Redacción deportes. Tiger Woods transformó para siempre el golf. Hoy, al cumplir 50 años, el estadounidense celebra una carrera que revolucionó el deporte y multiplicó su audiencia, la de un golfista que parecía invencible pero que acabó pagando con su cuerpo y su vida privada el peso de ser leyenda.

Redacción deportes. El año 2025 llega a su fin dejando atrás un recorrido marcado por grandes triunfos, hitos que perdurarán y también momentos que conmocionaron al mundo del deporte. Del dominio de Jannik Sinner en Australia a la segunda Liga de Naciones femenina de la selección española, pasando por el triplete del PSG, los éxitos de Álex Palou o María Pérez y la trágica pérdida de Diogo Jota. Por Diego Alonso Arecha

- Mundiales de ajedrez de rápidas y blitz en Doha (hasta 31).

- Euroliga. 19ª jornada (FOTO): Valencia Basket-Partizan (20.30) y Barça-Monaco (20.30).

- Eurocopa. 12ª jornada: Hapoel Jerusalén-Baxi Manresa (19.00).

- Ciclocrós. Superprestigio. Prueba en Diegem (Bélgica).

- El Atlético de Madrid está de luto por el fallecimiento de Enrique Collar, una de sus figuras legendarias, a los 91 años.

- Entrenamiento del Barcelona en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a puerta cerrada (11.00 horas).

- Real Madrid. Entrenamiento a puerta abierta y con público (11.00). (FOTO) (VIDEO)

- Inglaterra. 19ª jornada: Burnley-Newcastle, Chelsea-Bournemouth (FOTO), Nottingham Forest-Everton y West Ham-Brighton (20.30) y Arsenal-Aston Villa (FOTO) y Manchester United-Wolverhampton (21.15).

- Copa de África de Naciones, en Marruecos (hasta 18). Grupo C: Túnez-Tanzania (FOTO) (18.00) y Uganda-Nigeria (18.00). Grupo D: Benin-Senegal (20.30) y Botsuana-RD Congo (20.30) .

