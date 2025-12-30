Vela: Premiación a los campeones

La ceremonia tuvo lugar el 27 de diciembre, en el salón Presidente de la institución, reuniendo a autoridades del club, deportistas y familiares, en una jornada que celebró un año de intensa actividad náutica y destacados resultados.

En la Categoría General, el título quedó en manos de Sebastián Apthorpe y Federico Apthorpe, escoltados por Alfredo Gómez y Gustavo Chamorro, mientras que el tercer lugar fue para Roberto González y Sol Cristaldo.

Por su parte, en la Categoría Master, la victoria correspondió a Alfredo Gómez y Gustavo Chamorro, seguidos por Andrés Antonini y Claudio Ochoa, y Ilan Goldstein y Thomas Ortega en la tercera posición.

En la Categoría Mixto, los campeones fueron Roberto González y Sol Cristaldo, con Cristian Doldán y Evelin Torales como vicecampeones, y Juan Cabrera y Estefi Careaga completando el podio.

El momento más destacado de la noche fue la entrega de la Copa Challenger Pampero, que consagró a Sebastián Apthorpe y Federico Apthorpe, ratificando su sobresaliente temporada y su protagonismo dentro de la clase.