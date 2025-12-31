Lions-Vikings rompe récord de audiencia en la jornada navideña de la NFL

Según datos de Nielsen publicados este miércoles por Netflix, plataforma de streaming que estuvo a cargo de la transmisión, estos registros son los más altos para un juego navideño en la historia de la NFL.

"El Lions-Vikings se convirtió en el partido de la NFL más transmitido en la historia de Estados Unidos con un pico de audiencia de más de 30 millones de espectadores. Netflix ahora ha distribuido los tres juegos de la NFL más reproducidos en la historia de Estados Unidos", informó la plataforma de streaming.

La nueva marca superó los 24,3 millones del día de Navidad del año pasado.

El espectáculo de medio tiempo de ese partido, que estuvo protagonizado por el rapero Snoop Dogg, el italiano Andrea Bocelli, la intérprete de country Lainey Wilson y las cantantes EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces del grupo HUNTR, alcanzó 29 millones de vistas.

La jornada del 25 de diciembre de la NFL incluyó tres juegos.

En el primero, en el que los Dallas Cowboys derrotaron 30-23 a los Washington Commanders, la audiencia alcanzó una media de 19,9 millones de visualizaciones.

En el segundo juego, en el que los Vikings superaron 23-10 a los Lions, se rompió el récord de audiencia. Ambos partidos fueron transmitidos por Netflix.

La actividad navideña cerró con la victoria de los Denver Broncos 20-13 sobre los Kansas City Chiefs, duelo que tuvo una media de 21 millones de espectadores a través de Amazon Prime Video, la audiencia más grande desde el 2022.

A nivel mundial, Netflix mencionó que los partidos del 25 de diciembre fueron vistos en más de 200 países.

Desde el año pasado, esta plataforma de streaming cerró un contrato con la NFL, que concluirá en 2026, para transmitir dos partidos en Navidad, acuerdo valorado en 150 millones de dólares por cada temporada.