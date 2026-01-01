Coventry: "Construiremos un movimiento olímpico fuerte, unido y preparado para el futuro"

El 20 de marzo de 2025, en la sesión 144 del COI, Kirsty Coventry fue elegida como la décima presidenta del Comité Olímpico Internacional, cargo que asumió el 23 de junio de ese año, convirtiéndose en la primera mujer de la historia y representante de África en ocupar el puesto.

"Quiero agradecerles a todos, a la comunidad olímpica, el increíble apoyo y aliento que me han brindado durante mis primeros meses como presidente del COI. Durante estos seis meses, he tenido el privilegio de conocer a muchos de ustedes: escuchar, aprender y sentir la energía que impulsa nuestro Movimiento Olímpico. Su pasión y compromiso me inspiran cada día", dijo Coventry, durante su escrito de año nuevo.

La máxima dirigente del COI recordó que, en tan solo unas semanas, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina reunirán a los "mejores atletas de deportes de invierno en la 'bella' Italia, un país que vive y respira pasión".

"Más adelante este año, todas las miradas se centrarán en África para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el primer evento olímpico en suelo africano. Como orgulloso africano y olímpico, estoy sumamente emocionado. Estos Juegos marcarán un hito, no solo para Senegal, sino para toda África. Demostrarán la energía, la creatividad y el optimismo de nuestro continente e inspirarán a los jóvenes de todo el mundo a soñar en grande", confesó.

De cara al futuro, Coventry destacó la importancia de la consulta 'Preparados para el futuro', que "ya está en pleno apogeo con la participación de toda la comunidad olímpica".

"Los debates son dinámicos e inspiradores, y las ideas que surgen darán lugar a recomendaciones concretas este verano, marcando el rumbo de nuestro Movimiento Olímpico. Me anima el sentido de propósito que todos ustedes aportan a este proceso. Juntos, construiremos un Movimiento Olímpico fuerte, unido y verdaderamente preparado para el futuro", manifestó.

"Hay tanto que esperar en 2026, tanto que lograr juntos. Estoy deseando continuar este viaje con todos ustedes, para que este año olímpico sea un año de unidad, inspiración y progreso para toda nuestra comunidad", concluyó.