Domen Prevc gana la tradicional prueba de saltos de Año Nuevo, en Garmisch-Partenkirchen

Redacción deportes, 1 ene (EFE).- El esloveno Domen Prevc, líder del Cuatro Trampolines y de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico -para la que también puntúan las etapas de este torneo-, ganó la tradicional prueba de saltos de Año Nuevo, la segunda del prestigioso certamen navideño, que se disputó este jueves en la rampa grande de Garmisch-Partenkirchen (Alemania).