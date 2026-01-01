Domen Prevc lidera los saltos de Año Nuevo tras la primera ronda en Garmisch-Partenkirchen

Prevc, ganador en Oberstdorf -asimismo en Baviera- el pasado lunes y que también fue el mejor en la calificación del miércoles, saltó 143 metros y -tras derrotar al suizo Juri Kesseli en el enfrentamiento de primera ronda- lidera provisionalmente la prueba con 149,3 puntos: exactamente 3,2 más que el austriaco Jan Hörl, que se deshizo del esloveno Zak Mogel -con un intento de 141 metros- y que ocupa el segundo puesto provisional.

El japonés Ren Nikkaido (137 metros y medio, 138,8 puntos) es tercero en una prueba que se resolverá a continuación, con la disputa de la segunda manga, reservada a los 30 mejores: los 25 ganadores y los cinco mejores perdedores ('lucky loosers'), entre ellos el noruego Marius Lindvik -actual campeón olímpico de rampa larga-, que es vigésimo quinto.