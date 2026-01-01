Jueves 1 de enero de 2026

Redacción deportes. El esloveno Domen Prevc y el japonés Ryoyu Kobayashi parten como favoritos en la segunda y tradicional prueba de los Cuatro Trampolines que se disputa este jueves en la estación alemana de Garmisch-Partenkirchen cada primer día del año.

Redacción deportes. El 2 de enero de 1971 perdieron la vida en el estadio del Rangers escocés, en Glasgow, 66 personas en un encuentro entre el cuadro local y su eterno rival de la ciudad, el Celtic, en una de las mayores tragedias del fútbol mundial de la que este viernes se cumplen 55 años.

Redacción Deportes. La puesta en escena de una nueva edición de la United Cup enciende desde el viernes el calendario competitivo de tenis de 2026 con este torneo mixto entre dieciocho equipos repartidos en dos sedes, las ciudades australianas de Perth y Sídney, que engrasan a los circuitos ATP y WTA con el Abierto de Australia, en la segunda quincena de enero, como primer objetivo prioritario. Por Santiago Aparicio.

- NBA: Brooklyn Nets-Houston Rockets (23.00 GMT), Detroit Pistons-Miami Heat (00.00), Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers (01.30), Sacramento Kings-Boston Celtics (03.00) y Los Angeles Clippers-Utah Jazz (03.30).

- Copa del Mundo de saltos. Prueba en Garmisch-Partenkirchen (Alemania). Segunda del torneo 4 Trampolines (13.00 GMT). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 18ª jornada y previa del Rayo-Getafe del viernes.

- Inglaterra. 19ª jornada: Crystal Palace-Fulham y Liverpool-Leeds (17.30 GMT) y Brentford-Tottenham y Manchester City-Sunderland (20.00).

- El viernes 2 de enero es el 55 aniversario de la muerte de 66 personas en Glasgow (Escocia, Reino Unido) al ceder una barandilla del estadio del Celtic por la presión de los espectadores.

- Previa del comienzo de la temporada de tenis, que arranca este viernes con la United Cup en Sídney y Perth.

