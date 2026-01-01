Los campeones Leones buscan seguir con su dominio en la semifinal

Hasta el momento los Leones (4-0) han tenido un recorrido perfecto, el cual buscarán mantener con el objetivo de retener la corona de campeones.

A diferencia de la serie regular, en la que tuvieron 3-10 en partidos definidos por una carrera, los escarlatas han ganado sus dos partidos en esa situación y suman un triunfo en entradas extras, condición en la que tuvieron 1-3 en la primera etapa del torneo.

Los Leones han contado con dos aperturas de cinco entradas y otra de 4.2 episodios por parte de sus abridores, mientras que su relevo suma dos salvamentos, posicionándose como el único que ha permitido menos de 20 carreras en la semifinal.

También han sacado provecho de sus bates experimentados, como Junior Lake, Raimel Tapia y José Marmolejos, quienes han contribuido llevando carreras al marcador.

Por su parte los Toros (3-1), encabezados por Bryan de la Cruz, jonrón y ocho remolcadas, y Luis Liberato, cuadrangular y siete empujadas, cuentan con la mejor ofensiva de la semifinal, con un promedio colectivo de .314 y 33 carreras anotadas, lo que les ha proporcionado una media de 7.16 anotadas por cada nueve entradas.

Los Toros, quienes fortalecieron su picheo, han pasado de ser penúltimos en efectividad en la serie regular a contar con el segundo mejor porcentaje de carreras limpias permitidas en la postemporada (4.86).

Mantener ese balance entre la ofensiva de mejor producción y el segundo mejor cuerpo de lanzadores será determinante en el resto de la semifinal.

Las Águilas (1-3) fueron el equipo más ganador en la regular, pero en la postemporada los resultados no les han acompañado, por lo que reencontrarse con ese éxito es su tarea pendiente.

La falta de efectividad de su picheo, junto a la mala ejecución de su defensa, ha sido una carga pesada para las Águilas, cuyos lanzadores han permitido 33 carreras en 36 entradas, 25 de ellas limpias, lo que precisa que 8 de esas llegaron por los 10 errores que ha cometido su defensa, que promedia 2.5 fallos por juego.

Su relevo también ha fallado en las tres oportunidades de rescate que ha enfrentado.

Con bateo colectivo de .280 y 23 carreras anotadas, las Águilas han sido productivas, pero deben mejorar su picheo y defensa para sostener sus aspiraciones.

Una situación similar enfrentan los Gigantes, quienes tras cerrar la temporada regular con 7-3, con cuatro triunfos seguidos, han iniciado la semifinal con derrotas en sus cuatro juegos, lo que llevó al despido de su mánager José Leger.

Los Gigantes son los peores en ofensiva (.225) y en picheo (6.94). Han permitido 27 carreras limpias, lo que duplica las 13 que han anotado, por lo que necesitan una reacción colectiva para reencontrarse con la victoria.

Para este viernes los Gigantes visitan a las Águilas en Santiago y los Leones a los Toros en La Romana.