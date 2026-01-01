Louis Barré firma un contrato de tres años con el Visma

Barre, de 25 años, ha demostrado su valía con grandes resultados en carreras tan exigentes como la Amstel Gold Race, el Dauphiné, el Tour de Romandía o el Tour de Guangxi.

"La historia del equipo y los planes que tienen me convencieron de verdad. El Visma es uno de los mejores equipos del mundo y creo que con el apoyo y la estructura que tienen aquí puedo progresar significativamente. El equipo es innovador en todos los aspectos: nutrición, equipamiento, campos de entrenamiento y más. Quiero desafiarme a mí mismo, y creo que aquí es donde puedo alcanzar mi mejor versión", declar Barre, tras anunciar su fichaje.

"Quiero seguir centrándome en las clásicas de montaña, porque ahí es donde mejor me va. Pero también tengo ganas de mejorar en las carreras por etapas de una semana y de apoyar a los mejores ciclistas de la clasificación general del mundo cuando luchan por la victoria", confiesa.