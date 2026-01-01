Viernes 2 de enero de 2026

Redacción Deportes. La temporada tenística de 2026 empieza este viernes con la United Cup, torneo mixto por equipos que se juega hasta el 11 de enero en las ciudades australianas de Sídney y Perth. En la primera jornada Argentina se enfrenta a España y Grecia a Japón.

- Previa del Dakar 2026, que se disputa en Arabia Saudí entre el 3 y el 17 de enero.

- NBA: Indiana Pacers-San Antonio Spurs y Washington Wizards-Brooklyn Nets (00.00 GMT), Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets y New York Knicks-Atlanta Hawks (00.30), Chicago Bulls-Orlando Magic, Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers (01.00), Phoenix Suns-Sacramento Kings (02.00), Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder (03.00) y Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies (34.30).

- Euroliga. 19ª jornada: Baskonia-Fenerbaçe (19.00 GMT) y Real Madrid-Dubai (19.45). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 18ª jornada: Rayo Vallecano-Getafe (20.00 GMT). (FOTO)

- Copa de África. Presentación de los octavos de final.

- Italia. 18ª jornada (FOTO): Cagliari-Milan (19.45 GMT).

- Francia. 17ª jornada: Toulouse-Lens (19.45 GMT).

- Portugal. 17ª jornada: Gil Vicente-Sporting CP (18.45 GMT).

- United Cup, en Sídney y Perth (hasta 11).

