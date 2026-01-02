2026: año de grandes citas para el atletismo mundial

1. Mundiales de campo a través en Tallahassee (Estados Unidos). El 10 de enero los grandes dominadores del circuito internacional de cross se enfrentarán para poner a prueba su destreza y resistencia a un exigente recorrido.

2. Mundial Ultimate en Budapest (Hungría). Las mayores estrellas del atletismo se reunirán del 11 al 13 de septiembre en un novedoso formato con campeones olímpicos, mundiales y de la Liga Diamante para premiar la excelencia de los 'mejores'. No habrá pruebas fuera del estadio, por lo que maratonianos y marchadores no participarán.

3. Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia). 20-22 marzo. Por tercer año consecutivo tras los campeonatos de Glasgow 2024 y Nanjing 2025, la ciudad polaca recibirá a los mejores atletas del mundo bajo techo en busca de las preciadas medallas.

4. Relevos mundiales en Gaborone. Botsuana será los días 2 y 3 de mayo la sede de la edición de este año de los Relevos Mundiales tras su triunfo en los 4x400 masculinos el pasado año. Las finales siempre deparan sorpresas y un emocionante espectáculo de velocidad.

5. Mundiales de ruta en Copenhague (Dinamarca). 19 y 20 septiembre. La milla, los 5 kilómetros y el medio maratón son las disciplinas que conforman estos Mundiales que cada vez atraen a más aficionados debido al altísimo nivel de los atletas que participan.

6. Campeonato mundial de marcha en Brasilia (Brasil). 12 abril. Esta será la primera competición mundial que incluirá las nuevas distancias estándar de marcha atlética de media maratón y maratón, lo que podría deparar algunas sorpresas.

7. Mundiales sub20 de Oregon (Estados Unidos). 5-9 agosto. El Hayward Field de Eugene acogerá un campeonato que reunirá a las estrellas futuras del atletismo y servirá de escaparate para descubrir los talentos que en próximos años ganarán Mundiales absolutos y Juegos Olímpicos.

8. Europeos de Birmingham (Inglaterra). 10-16 agosto. Los mejores atletas continentales como el pertiguista sueco Armand Duplantis, la marchadora María Pérez o el mediofondista Jimmy Gressier tienen marcado en rojo está cita que siempre es especial por la repercusión y el prestigio que tiene.