El mexicano Vidal Nuño y el puertorriqueño Leroy Cruz encabezan refuerzos de las Águilas

Junto a los lanzadores zurdos Nuño y Leroy Cruz, la gerencia de Operaciones de Béisbol de las Águilas anunció al receptor venezolano Sebastián Rivero y al también lanzador estadounidense AJ Puckett.

La gerencia del equipo cibaeño ha señalado que con estas integraciones persigue lograr el equilibrio en el cuerpo de lanzadores de relevo, que hasta el momento ha desperdiciado tres oportunidades de salvamento y no ha sido atacada de manera constante por la ofensiva rival, y en el caso Rivero, busca agregar profundidad en la receptoría para los compromisos que restan en la actual postemporada de la Lidom.

Nuño, de 38 años, lleva consigo la experiencia de haber lanzado en las Grandes Ligas con Yanquis, Marineros, Diamondbacks y Rays, lo que proporciona seguridad ante situaciones de gran nivel de presión en el juego.

El zurdo viene de lanzar en México con el Águila de Veracruz, donde registró una efectividad de 2.05 y 21 ponches en 22 entradas y, además, conoce el béisbol dominicano, ya que en 2023 lanzó para los Toros del Este, lo que facilita su adaptación con el equipo que dirige el colombiano Luis 'Pipe' Urueta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Leroy Cruz es un referente conocido en el béisbol caribeño, donde es un participante asiduo de la Serie del Caribe y en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, lanzó para los Indios de Mayagüez, con quienes registró 35.2 entradas lanzadas, con efectividad de 3.79 y 24 ponches.

El nuevo miembro del cuerpo de lanzadores de las Águilas puede desempeñarse en rol de abridor o de relevo largo, según las necesidades del club.

Puckett, de 30 años, lanzó para los Tigres del Licey en la postemporada del campeonato 2024-2025, dejando récord de 2-0 y efectividad de 1.80, dominio que el equipo cibaeño apuesta a que pueda replicar ahora con ellos.

Este año, Puckett trabajó en la sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago, donde cubrió 51 episodios con una sólida efectividad de 3.35, demostrando ser un relevista confiable y capaz de aportar entradas de calidad.

Rivero es un receptor con tres años de experiencia en las Grandes Ligas y que estuvo accionando con los Tiburones de La Guaira, en Venezuela, escenario en el cual dejó un promedio de bateo de .286 con cuatro dobles y dos jonrones, con los cuales sumó 15 carreras remolcadas.

Su capacidad para manejar el picheo también es una herramienta importante para las Águilas, quienes buscan mejorar su defensa en el resto de los partidos de la actual semifinal.