02 de enero de 2026 - 20:46

Full Contact: Pelea de Campeones en Altos

Albert Nill será protagonista de la Pelea de Campeones, en la ciudad cordillerana de Altos.
Con mucha anticipación para llegar a todos los amantes de las artes marciales, la organización se mueve para la Pelea de Campeones en la gran velada que será fiscalizada por la Federación Paraguaya de Full Contact.

Por ABC Color

El evento de full contact se anuncia para el último día de febrero y el escenario será el polideportivo municipal de la ciudad de Altos, tercer departamento de Cordillera.

A la cabeza de las tareas organizativas estará la academia MMA Fight Club, que tendrá a varios exponentes en el cuadrilátero cordillerano.

En uno de los combates centrales de la velada del 28 de febrero, estará en juego el cinturón nacional, enfrentando a los luchadores Albert Nill y Luis Adorno.

Nill, de mucha experiencia en el deporte marcial, será el representante de la grey alteña, mientras el retador es el capitalino Adorno, quienes buscarán el título nacional.

Las inscripciones permanecen abiertas para la programación de los demás combates en las categorías reconocidas por la entidad matriz del full contact.