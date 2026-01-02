Full Contact: Pelea de Campeones en Altos

El evento de full contact se anuncia para el último día de febrero y el escenario será el polideportivo municipal de la ciudad de Altos, tercer departamento de Cordillera.
Lea mas: Fallece el gran maestro Miguel Ángel Senz
A la cabeza de las tareas organizativas estará la academia MMA Fight Club, que tendrá a varios exponentes en el cuadrilátero cordillerano.
En uno de los combates centrales de la velada del 28 de febrero, estará en juego el cinturón nacional, enfrentando a los luchadores Albert Nill y Luis Adorno.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Nill, de mucha experiencia en el deporte marcial, será el representante de la grey alteña, mientras el retador es el capitalino Adorno, quienes buscarán el título nacional.
Las inscripciones permanecen abiertas para la programación de los demás combates en las categorías reconocidas por la entidad matriz del full contact.