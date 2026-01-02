Partido clave por la permanencia entre los dos últimos clasificados

La escuadra granadina llega al encuentro en una situación muy delicada, ya que sólo ha ganado un partido en trece jornadas y tiene que empezar a sumar triunfos ya si pretende mantener opciones reales de salvación.

Los de Ramón Díaz, que están a tres victorias de la permanencia, ven el choque ante los burgaleses como una final pese a estar aún la competición en la primera vuelta y como el esperado punto de inflexión para el inicio de su despegue.

En caso de triunfo, el Covirán Granada igualaría en la clasificación al San Pablo Burgos, que tiene ahora dos victorias, y se colocaría a dos partidos ganados de la permanencia, mientras que una nueva derrota supondría su hundimiento en la clasificación.

Además, los rojinegros visitan después de forma consecutiva al Barça y al Unicaja en dos salidas muy complicadas, lo que dota de aún más trascendencia al choque de este sábado.

El Covirán Granada llega al partido tras firmar buenas actuaciones, pese a perder, el pasado fin de semana en casa ante el UCAM Murcia (79-86) y el pasado martes en la pista del Laguna Tenerife (80-75).

En los dos choques tuvo claras opciones de victoria hasta el final, especialmente en Tenerife, pero en los dos echó por tierra en los instantes decisivos el buen trabajo realizado con anterioridad.

Ramón Díaz tendrá por sexta jornada consecutiva las bajas del alero finlandés Elias Valtonen y del escolta montenegrino Jovan Kljajic, dos hombres claves en el equipo que sufren lesiones de larga duración.

La gran duda de cara al choque ante el San Pablo Burgos es la presencia en el duelo del pívot bosnio Amar Alibegovic, jugador que lleva entrenando con el equipo desde la pasada semana pero que no tiene aún el permiso para jugar con los nazaríes.

El Covirán Granada espera ansioso el pase internacional del jugador desde Italia, que llegará cuando el bosnio finiquite su vinculación con el Trapani Shark, club transalpino en el que militaba hasta ahora.