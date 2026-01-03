16-14. Los Bucs vencen a los Panthers y mantienen la opción de avanzar a los 'playoffs'

Además de este resultado, los Bucs requieren que este domingo los New Orleans Saints pierdan con los Atlanta Falcons. Si eso sucede, los Panthers quedarán eliminados de la postemporada.

En caso de que los Falcons se impongan a los Saints, Carolina será el campeón del Sur y entrará a los 'playoffs'.

Tampa Bay tomó ventaja en la primera mitad del juego 13-7 gracias a una recepción de Cade Otton en las diagonales y a un par de goles de campo que conectó Chase McLaughlin.

La ofensiva de Carolina sufrió para encontrar el camino a la zona pintada gracias a la constante presión de la defensiva rival; encontró puntos con un envío de anotación de Bryce Young para Tommy Tremble.

Los Panthers mantuvieron sus problemas en ataque en el tercer cuarto.

En el periodo final, los Bucs se alejaron 16-7 vía otra patada de tres puntos de McLaughlin.

Carolina parecía encontrar la consistencia en su primera serie del cuarto en el que se ubicaron en zona roja, pero en una jugada de atracción Rico Dowdle soltó el balón, lo recuperó el experimentado Lavonte David.

A pesar del golpe, los Panthers volvieron a la carga con una nueva serie que terminó en una recepción de 'touchdown' de Jalen Coker para acercarse 16-14, reacción que fue insuficiente en su camino a la remontada.

Más tarde los San Francisco 49ers recibirán a los Seattle Seahawks, el ganador de este partido obtendrá el título de la división Oeste y terminará como número uno de la NFC, lo que le permitirá descansar en la primera semana de los 'playoffs', en los que será local en todos sus partidos.

La semana 18 seguirá el domingo con 14 partidos, entre los que destaca la visita de los Baltimore Ravens a los Pittsburgh Steelers, el equipo que triunfe será el campeón de la división Norte de la Conferencia Americana y clasificará a los 'playoffs', el que pierda quedará eliminado.