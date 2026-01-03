Rast logra su primera victoria de la temporada en Kranjska Gora

Rast, que se había impuesto en la primera con un tiempo de 1:01.38, fue tercera en la posterior con un registro de 58.71 para un total de 2:00.09. Por detrás de ella, a veinte centésimas (2:00.29), terminó Scheib, quien acabó en quinta posición en la bajada inicial y remontó en la posterior hasta acabar segunda, solo por detrás de la sueca Sara Hector. Junto a las dos primeras clasificadas se subió al podio la estadounidense Paula Moltzan al registrar 2:00.56.

De esta manera, la general de la modalidad sigue encabezada por Scheib, que suma 460 puntos tras ganar tres de las seis pruebas hasta la fecha y quedar segunda en otras dos. Sin embargo su distancia se ha visto recortada en veinte puntos con respecto a Rast, quien tras su victoria se sitúa por detrás con 341. Tercera es la neozelandesa Alice Robinson, que abandonó tras cometer un error en el tercer parcial de la primera carrera.

En lo que respecta a la tabla clasificatoria de la Copa del Mundo, la gran beneficiada es de nuevo Rast, quien se asienta en la segunda plaza y con sus 603 puntos recorta 55 con respecto a la estadounidense Mikaela Shiffrin, la cual se mantiene en lo más alto con 743 después de ser quinta en esta ocasión. Tercera, tras ellas, se queda Robinson con 484.