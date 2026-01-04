Camille Rast repite victoria en Kranjska Gora y acaba con el dominio de Mikaela Shiffrin

Camille Rast, de 26 años, fue la más rápida en la primera bajada (50.24) y también en la segunda (49.96), registrando un total de 1:40.20, un tiempo que no pudo rebasar Shiffrin, que se quedó en el global a solo catorce centésimas (1:40.34).

Su confianza y el buen estado de forma que atraviesa permitieron a Rast imponerse en la primera manga por segunda vez en un eslalon tras hacerlo hace una semana en Semmering (Austria), dejando patente que la victoria de ayer en el gigante tampoco fue casualidad.

La rivalidad que mostraron Rast y Shiffrin las hizo intocables ante el resto. De hecho, la tercera en Kranjska Gora fue la suiza Wendy Holdener, que se quedó a 1:83 de la ganadora con un tiempo de 1:42.03 y subió al podio 53 de su dilatada carrera.

"Dos victorias en dos días, esto es algo increíble. El público me animó, escuché sus gritos durante toda la carrera y eso me ayudó. Ha sido un gran fin de semana, así que ahora toca llegar a casa y descansar con los míos", dijo Rast, al acabar la prueba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La clasificación del eslalon, a falta de cuatro pruebas, la encabeza Mikaela Shiffrin con 500 puntos, seguida de la suiza Camille Rast con 362 (-218), la albanesa Lara Colturi, eliminada en Kranjska Gora, con 280 (-300), la también suiza Wendy Holdener con 268 (-312) y la austriaca Katharina Truppe con 231 (-349).

La general la domina también Mikaela Shiffrin con 823. Segunda es Rast con 703 (-120) y la neozelandesa Alice Robinson con 484 (-339).