Los Broncos vencen 19-3 a Chargers y acaban la temporada como número uno de la AFC

Los Broncos culminaron la campaña con 14 triunfos y tres derrotas, como campeones del Oeste de la AFC. Su etiqueta del mejor de la conferencia les permitirá descansar la primera semana de los playoffs en los que serán locales en todos sus partidos.

Los Chargers, que acabaron con marca de 11-6, en el segundo puesto del Oeste, entraron a los playoffs como el séptimo sembrado de la AFC.

La defensiva de los Broncos tuvo una destacada actuación liderada por Nik Bonitto, quien colaboró con 1.5 capturas de las cuatro que consiguió el equipo, que mantuvo a raya al ataque de los Chargers.

En su partido, los New Patriots cumplieron con su papel de favoritos y aplastaron 38-10 a los Miami Dolphins, resultado con el que se confirmaron en el segundo lugar de la postemporada, los Dolphins están eliminados.

También este domingo los Buffalo Bills apalearon 35-8 a los New York Jets, resultado que los colocó como el sexto sembrado de la AFC.

Los Jacksonville Jaguars, que más temprano aseguraron el título de la división Sur de la AFC con su victoria de 41-7 sobre los Titans, son el tercer mejor equipo de la Americana.

El campeón del Norte de la AFC será el ganador entre Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens, que más tarde cerrarán la semana 18.

Con estos resultados la ronda de comodines que arranca la próxima semana medirá a los Patriots, número dos, ante los Chargers, séptimo; los Jaguars, tercero, recibirán a los Bills, sexto; y el ganador del Steelers ante Ravens, cuarto sembrado, jugará contra los Houston Texans, que acabaron como el quinto mejor.

En el resto de los resultados de este día Las Vegas Raiders se impusieron 14-12 a los Kansas City Chiefs, en el que pudo haber sido el último partido de Travis Kelce, veterano ala cerrada estrella de los Chiefs, quien es novio de Taylor Swift.

Los Angeles Rams le ganaron 37-20 a los Arizona Cardinals, los Washington Commanders triunfaron 17-24 sobre los campeones Philadelphia Eagles y los Detroit Lions derrotaron 16-19 a los Chicago Bears.

Resultados de la semana 18 de la temporada de la NFL:

Sábado 3.01: Buccaneers 16-14 Panthers, 49ers 3-13 Seahawks.

Domingo 4.01: Falcons 19-17 Saints, Bengals 18-20 Browns, Vikings 16-3 Packers, Giants 34-17 Cowboys, Jaguars 41-7 Titans, Texans 38-30 Colts, Bills 35-8 Jets, Bears 16-19 Lions, Broncos 19-3 Chargers, Raiders 14-12 Chiefs, Rams 37-20 Cardinals, Patriots 38-10 Dolphins, Eagles 17-24 Commanders, Steelers-Ravens.