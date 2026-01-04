Los Jaguars apalean 41-7 a Titans, ganan título del Sur de la AFC y van a los 'playoffs'

Fue la octava victoria consecutiva para los Jaguars, que terminaron con marca de 13 ganados y cuatro perdidos, que ingresarán con gran ritmo a la postemporada.

Los Titans concluyeron la campaña con récord de 3-13 en el último lugar de ese sector y como uno de los peores equipos de la AFC.

Trevor Lawrence lució en los controles de Jacksonville con 255 yardas y tres envíos de anotación.

En el otro choque de la división, los Houston Texans triunfaron con un gol de campo en su última ofensiva 38-30 sobre los Indianapolis Colts, ambos equipos están fuera de los 'playoffs'.

También este domingo los Atlanta Falcons superaron 19-17 a los New Orleans Saints, triunfo que permitió que los Carolina Panthers, que el sábado perdieron 16-14 ante los Tampa Bay Buccaneers, acabaran como campeones del Sur de la Conferencia Nacional y clasificar a la postemporada. Bucs, Falcons y Saints, están fuera.

En otros resultados los Cleveland Browns vencieron 18-20 a los Cincinnati Bengals en un partido en el que Myles Garrett rompió el récord de capturas de 'quarterback' de la NFL al llegar a 23, con las que superó la marca de 22.5 que compartían TJ Watt, de Steelers, y el miembro del Salón de la Fama, Michael Strahan.

Los Minnesota Vikings, ya eliminados, vencieron 16-3 a los Green Bay Packers, que ingresaron a los 'playoffs' como el último clasificado de la Conferencia Nacional en el séptimo puesto.

Y los New York Giants apalearon 34-17 a los Dallas Cowboys, ambos equipos se quedaron sin lugar en los 'playoffs'.

Más tarde jugarán los Buffalo Bills se medirán a los New York Jets, Chicago Bears recibirá a Detroit Lions, Denver Broncos enfrentará a Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders será anfitrión de Los Kansas City Chiefs.

Los Arizona Cardinals visitarán a Los Angeles Rams, New England Patriots chocará con Miami Dolphins, los campeones Philadelphia Eagles concluirán su año ante Washington Commanders y los Steelers se medirán a Baltimore Ravens.