El Real Madrid - Maccabi Tel Aviv de baloncesto del jueves se disputará a puerta cerrada

El delegado también confirmó que se habían comunicado "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en el entorno del Movistar Arena en la tarde del jueves, por lo que habrá un "importante despliegue" por parte de la Policía Nacional equivalente al de un partido de fútbol de alto riesgo.

Esta decisión se anunció poco después de que más de 250 organizaciones de solidaridad con Palestina, pacifistas y sindicales reclamasen la suspensión del partido de baloncesto "con el fin de impedir el blanqueamiento y normalización del genocidio contra la población palestina".

El manifiesto denunció "el uso del deporte como instrumento de blanqueamiento del genocidio" que perpetra Israel en Palestina y exigía a organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y entidades culturales y deportivas que el partido se cancelara.

La celebración del mismo supondría, dijo el manifiesto, "una nueva normalización internacional de un Estado investigado y responsable del asesinato de, como mínimo, 70.000 personas en los últimos años".

El manifiesto contó con el respaldo de la sociedad civil organizada madrileña y fue impulsado por la entidad de solidaridad con Palestina BDS Madrid, organizaciones ecologistas, sindicatos como CCOO, UGT o CGT y fue apoyado por partidos de izquierda españoles, entre ellos Más Madrid, Podemos, Izquierda Unida o el Partido Comunista de España.

Todos ellos exigieron a las instituciones competentes que adoptasen las medidas necesarias para impedir la celebración del partido e hicieron un llamamiento a participar de las movilizaciones ciudadanas convocadas el próximo 8 de enero ante el recinto del Movistar Arena.

Estas reclamaciones, afirmó el manifiesto, reflejan una conciencia social cada vez más extendida que contrasta con el "trato de normalidad institucional" que Israel continúa recibiendo, pues "lejos de ser objeto de sanción o aislamiento, Israel sigue siendo recibido como un socio prioritario" en las ciudades españolas.

Este llamamiento se enmarca en una iniciativa coordinada desde Madrid y Barcelona con cooperación de organizaciones palestinas cuyas movilizaciones lanzan un mensaje "común y contundente" al denunciar eventos deportivos usados como "un lavado de imagen del genocidio".