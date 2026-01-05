Jonathan Gannon deja ser el entrenador en jefe de los Arizona Cardinals

Gannon estuvo tres temporadas al frente de los Cardinals, con un récord de 15 victorias y 36 derrotas, en ninguna los pudo llevar a la postemporada.

En su año de debut, en el 2023, terminó con marca de cuatro triunfos y 13 derrotas, un año después registró ocho victorias y nueve tropiezos y esta campaña cerró con tres partidos ganados y 14 juegos perdidos, la peor marca de la NFL, junto con Las Vegas Raiders, los New York Jets y los Tennessee Titans.

A pesar de los malos resultados los Cardinals mantendrán a Monti Ossenfort como gerente general, quien liderará la búsqueda del nuevo entrenador.

Con la salida de Gannon, también está en duda la continuidad de Kyler Murray, quarterback titular, quien sólo disputó cinco partidos en la temporada debido a una lesión.

En los juegos en los que Murray estuvo en los controles su rendimiento fue decepcionante, pasó para 962 yardas, seis anotaciones y sufrió tres intercepciones, por lo que el veterano Jacoby Brissett, pasador de respaldo, fue el encargado de liderar la ofensiva, pero no evitó la campaña con números negativos.

Gannon es el cuarto entrenador despedido luego de la finalización de la temporada 2025 de la NFL.

El primero fue Raheem Morris, quien quedó fuera de los Atlanta Falcons el domingo pasado, luego de completar una campaña de ocho ganados y nueve perdidos que los dejó fuera de la postemporada.

Más temprano, el llamado 'lunes negro' arrancó con el despido de Kevin Stefanski, quien salió de los Cleveland Browns después de seis temporadas.

La lista de desempleados siguió con Pete Carroll, veterano de 74 años, que salió de Las Vegas Raiders debido a que en el año acumuló sólo tres triunfos a cambio de 14 derrotas.

Tom Brady, dueño minoritario de los Raiders, estará encargado de buscar al sustituto de Carroll para la temporada 2026.