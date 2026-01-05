Polideportivo
La semifinal de la Lidom ahora es un asunto de Toros y Leones

Santo Domingo, 5 ene (EFE).- Los Leones del Escogido derrotaron este lunes en Santo Domingo a los Toros del Este y con 6 victorias y 2 derrotas ambas novenas quedaron aisladas en la cima de la clasificación de las semifinales de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Jeimer Candelario remolcó dos carreras y Eloy Jiménez anotó y empujó una vuelta para el triunfo de los Toros del Este por 1-3 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Tras el balance 6-2 de Toros y Leones, la semifinal del torneo invernal dominicano la completan Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7).

Los Toros llegaron hoy al juego con 3 victorias al hilo. Hoy marcaron sus 3 carreras en la tercera entrada, todas cobradas al abridor diestro Radhamés Liz.

La primera carrera de ese tercer episodio llegó hasta la registradora, cuando con un 'out' y dos hombres en circulación, Jiménez disparó un sencillo al jardín izquierdo, que permitió a Gilberto Celestino avanzar hasta el plato.

Los visitantes sumaron 2 vueltas más a través del batacazo de Candelario al prado central que remolcó a Bryan de la Cruz y a Jiménez.

Los Leones anotaron su única carrera en el séptimo acto, cuando Pedro Severino llegó a batear con las bases llenas y recibió una transferencia por parte del relevista Emailin Montilla, lo que permitió a Elier Hernández anotar desde la antesala.

El estadounidense Aaron Leasher abrió para los Toros. Lanzó 4.2 entradas en las que le conectaron 2 imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a 4 bateadores. Dejó el juego sin permitir anotaciones.

La victoria fue para su compatriota Jimmy Yacabonis (1-0), quien completó una entrada en blanco.

El salvamento fue para otro estadounidense, Joe Corbett (3), quien subió al montículo en el noveno episodio y retiró a los tres bateadores que enfrentó. Ponchó a 2.

Liz (0-1) cargó con la segunda derrota de los escarlatas en la postemporada, al permitir 3 anotaciones en 2.2 entradas.

El juego entre Gigantes del Cibao y Águilas Cibaeñas fue pospuesto para este martes debido a las lluvias que afectaron el césped del estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.