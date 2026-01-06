Polideportivo
06 de enero de 2026 - 16:55

Clasificación final de la LXXIV edición del Cuatro Trampolines

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2416

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- Clasificación final de la septuagésima cuarta edición del Cuatro Trampolines, el prestigioso torneo de saltos de esquí nórdico, que concluyó este martes en Bishofshofen (Austria):

Por EFE