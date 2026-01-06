Prevc gana el Cuatro Trampolines al ser segundo en Bischofshofen, donde ganó Tschofenig

Prevc, que sucede en el historial al propio Tschofenig y cuyo hermano mayor Peter ganó este torneo hace diez años, se convirtió en el tercer esloveno en ganar el tradicional torneo navideño, que en 1997 también había capturado Primoz Peterka.

Este martes, Tschofenig ganó la prueba disputada en Bischofshofen por delante de Prevc y del japonés Ryoyu Kobayashi, que concluyeron en segunda y tercera posición, respectivamente.

Prevc se llevó la estatuilla del Águila Dorada tras encabezar la general final del torneo con un total de 1.195,6 puntos, exactamente 42,3 más que el austriaco Jan Hörl, cuarto este martes; y con 45 de ventaja sobre Stephan Embacher, compatriota del anterior, que al acabar quinto en Bischofshofen concluyó tercero el 'Vierschanzentournee'.

Domen, de 26 años -que fortaleció su liderato la frente de la Copa del Mundo, competición para la que también puntúa el 'Vierschanzentournee'-, y Peter Prevc, de 33 y retirado hace dos, se convirtieron de esta manera en la primera pareja de hermanos que gana el prestigioso certamen navideño a lo largo de toda su historia.

