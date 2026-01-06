Toros cazan a los Leones y empatan en primer lugar de la semifinal

Con la victoria conquistada en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, los Toros (6-2) han empatado con los Leones (6-2) en el primer lugar de la semifinal del torneo de béisbol invernal dominicano, seguidos por las Águilas Cibaeñas (3-4) y los Gigantes del Cibao (0-7).

Los Toros, quienes llegaron a tres victorias consecutivas, marcaron sus tres carreras en la tercera entrada del partido, todas a la cuenta del derecho Radhamés Liz, quien empezó en el montículo por los Leones.

La primera carrera de ese tercer episodio llegó hasta la registradora, cuando con un out y dos hombres en circulación, Jiménez disparó un sencillo al jardín izquierdo, que permitió a Gilberto Celestino avanzar hasta el plato.

El ataque de los visitantes continúo en ese tercer acto, en el que lograron sumar dos vueltas más, cuando con dos fuera, Candelario pegó un indiscutible al prado central y remolcó a Bryan de la Cruz y a Jiménez.

Los Leones, quienes habían sido dominados completamente por el picheo de los Toros, anotaron su única carrera en el séptimo acto, cuando Pedro Severino llegó a batear con las bases llenas y recibió una transferencia por parte del relevista Emailin Montilla, lo que permitió a Elier Hernández anotar desde la antesala.

El estadounidense Aaron Leasher tomó la pelota e inició el partido por los Toros, para quienes lanzó 4.2 entradas, en las que le conectaron dos imparables, otorgó una base por bolas y ponchó a cuatro bateadores, dejando el encuentro en manos del cuerpo de relevo sin permitir anotaciones.

La victoria fue para el también estadounidense Jimmy Yacabonis (1-0), quien completó una entrada en blanco.

El salvamento fue para el norteamericano Joe Corbett (3), quien subió al montículo en el noveno episodio y retiró a los tres bateadores que enfrentó, sumando dos ponches a su actuación.

Liz (0-1) cargó con la segunda derrota de los escarlatas en la postemporada, al permitir tres anotaciones en 2.2 entradas.

El encuentro que disputarían los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas fue pospuesto para este martes debido a las lluvias que afectaron el terreno de juego del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).