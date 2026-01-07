Dani Vallejo, presto para la qualy

La raqueta #1 de nuestro país, Daniel Vallejo, se encuentra en plena etapa de preparación para disputar la qualy del Australian Open 2026, primer Grand Slam del año.

Vallejo inició sus preparativos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, siendo uno de los protagonistas del Road to Australia, torneo de exhibición que sirvió como una especie de pretemporada para los tenistas de la región que participarán en el major oceánico.

Dani jugó dos partidos en el evento bonaerense teniendo como resultado una victoria (vs Francisco Comesaña) y una derrota (vs Alex Barrena).

El paraguayo rankeado en el puesto 163 del mundo entrará en acción en la semana del 12 de enero y para ser parte del cuadro principal deberá ganar tres partidos.

El Main Draw del torneo se iniciará el lunes 18 y tendrá a 16 tenistas provenientes de la clasificación. El campeón del certamen se adjudicará la suma de alrededor de US$ 4.500.000 en concepto de premio económico.