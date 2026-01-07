El argentino Mohamed afirma que Toluca tiene plantel para disputar la liga y la Concacaf

"Nosotros nunca hemos sido considerados favoritos, pero hemos hecho los méritos para serlo. Para este año mantuvimos a casi la totalidad del plantel, fortalecimos varias líneas y tenemos mucha hambre y calidad para ir por la liga y Concacaf; vamos por ambos títulos", dijo a periodistas.

El actual campeón mexicano debutará este sábado en el torneo Clausura en la cancha del Monterrey.

Admitió que en este año será muy complicado superar lo hecho en 2025, en el que fueron campeones del Clausura y el Apertura.

Pero dijo sentir que están presionados a ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Para mejorar este año debemos llevarnos la Concacaf y las dos ligas, es complicado, pero son escenarios a los que nos hemos acostumbrado. Queremos jugar las finales de cada torneo. De nada sirven las excusas sobre lo apretado que serán los calendarios por los llamados a selección. Vamos a intentar ganar con lo que tengamos", subrayó.

Explicó que no todos sus jugadores están en plenitud para su debut con Monterrey debido a que la final del torneo Apertura 2025 lo jugaron el 14 diciembre.

"Tuvimos poco tiempo de preparación, pero vamos sin excusas a competir a Monterrey con el objetivo de salir con la primera victoria, a pesar de que no todos nuestros jugadores están al ciento por ciento", concluyó.

Entre los refuerzos que llegaron a los Diablos Rojos para este torneo están Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pável Pérez.

Salieron del equipo Héctor Herrera, mundialista mexicano en 2014, 2018 y 2022, el paraguayo Robert Morales, Juan Pablo Domínguez y Ronaldo Beltrán.