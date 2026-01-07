Pesca Deportiva: Lanzan 81° Aniversario de la APCP

Las justas de pescadores deportivos serán el sábado y domingo.

Lea mas: Las 8 Horas de Santa Rosa

El certamen se realizará en la modalidad que los equipistas participan en sus embarcaciones, y será con devolución total de peces.

El lanzamiento convocando a la prensa para dar a conocer los detalles se realizó en el quincho principal de la entidad enclavada en Itá Enramada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Programa de eventos

El programa contempla actividades a partir de este viernes, con la recepción de las delegaciones, tanto del interior del país, como las provenientes de clubes, principalmente de Argentina, como es habitual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la competencia, la jornada sabatina arrancará a las 15:00 y se extenderá hasta las 19:00.

Las actividades del domingo serán a partir de las 8:30, para cerrar poco después del mediodía. A continuación se realizarán los cómputos para consagrar a los mejores, interín se disfruta del almuerzo de confraternidad, y finalmente la entrega de premios.