Rally Dakar 2026: Lategan toma liderato

Una de la notas del miércoles fue la victoria del legendario “Mr Dakar”, el francés Stéphane Peterhansel, quien ganó la etapa del Rally Dakar en la categoría Stock de autos con su Defender.

* Lategan, en Ultimate. Lategan completó los 372 km. en Al Ula, Arabia Saudita, en 4h47:08, desplazando de la general al catarí Nasser Al-Attiyah, de Dacia Sandrider, su escolta de ayer. Tercero fue el polaco Marek Goczal (Toyota).

En la general está Lategan, Al-Attiyah, a 3’55”, y el sueco Mattias Ekström, con Ford, a 13’00’’.

* Schareina, al frente en motos. En motos se impuso el español Tosha Schareina, quien tomó el liderato en la general. En su segunda al hilo, el ibérico se adelantó a los estadounidenses Ricky Brabec, ganador del 2024, y Skyler Howes, todos con la japonesa Honda.

En la general lidera Schareina, que se encuentra con el mismo tiempo que Brabec (16h45’40”), pero como el español ganó ayer, se sitúa primero. Completa el podio el australiano Daniel Sanders (Red Bull).