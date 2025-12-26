Dakar 2026-Arabia Saudí: Arranca un nuevo desafío

La edición 2026 del Rally Dakar, competencia creada por el francés Thierry Sabine en 1978 e inspirada en una experiencia personal que tuvo al perderse en el desierto de Sahara, se llevará a cabo del sábado 3 de enero al sábado 17 del mismo mes en el desierto de Arabia Saudí, con epicentro en la ciudad de Yanbu, donde arrancará y terminará la carrera luego de que los competidores recorran alrededor de 8.000 km.

La Amaury Sport Organisation (ASO), empresa francesa que se encargó de la organización del rally-raid más difícil del mundo tras la muerte de su fundador, Sabine, es la responsable hoy día del evento que en esta ocasión disputará su edición #48, con 1 prólogo y 13 etapas, en los que los participantes deberán superar caminos de piedras, dunas de arena y jornadas maratón, con el siguiente recorrido:

El prólogo (Yanbu), el 3 de enero, tendrá 23 km cronometrados. La etapa 1 (Yanbu), el 4 de enero, 305 km de especial. La etapa 2 (Yanbu a Al-Ula), el 5 de enero, 400 km. La etapa 3 (Al-Ula), el 6 de enero, 422 km. La etapa 4 (Al-Ula/Maratón), el 7 de enero, 451 km (motos) y 417 (coches). La etapa 5 (Al-Ula a Ha’il), el 8 de enero, 356 km (motos) y 372 (coches). La etapa 6 (Ha’il a Riyadh), el 9 de enero, 331 km.

La jornada de descanso (Riyadh), el 10 de enero.

La etapa 7 (Riyadh a Wadi Ad Dawasir), el 11 de enero, 462 km. La etapa 8 (Wadi Ad Dawasir), el 12 de enero, 481 km. La etapa 9 (Wadi Ad Dawasir a Bisha/Maratón), el 13 de enero, 418 km (motos) y 410 (coches). La etapa 10 (Bisha), el 14 de enero, 371 km (motos) y 421 (coches). La etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah), el 15 de enero, 347 km. La etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu), el 16 de enero, 310 km. Y la etapa 13 (Yanbu), el 17 de enero, 105 km.