26 de diciembre de 2025 - 19:48

Dakar 2026-Arabia Saudí: Arranca un nuevo desafío

El saudí Yazeed Al-Rajhi y el alemán Timo Gottschalk festejaron la victoria esta temporada en la categoría de autos.Gentileza

Comenzó la cuenta regresiva para lo que será el Dakar 2026, que se disputará en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero próximo. El rally-raid más difícil del mundo se desarrollará por séptima vez consecutiva en suelo árabe (2020-2026) y arranca un nuevo desafío tanto para los pilotos como para las tripulaciones, y ni qué decir para los equipos.

La edición 2026 del Rally Dakar, competencia creada por el francés Thierry Sabine en 1978 e inspirada en una experiencia personal que tuvo al perderse en el desierto de Sahara, se llevará a cabo del sábado 3 de enero al sábado 17 del mismo mes en el desierto de Arabia Saudí, con epicentro en la ciudad de Yanbu, donde arrancará y terminará la carrera luego de que los competidores recorran alrededor de 8.000 km.

Martin Macik Jr., Frantisek Tomasek y David Svanda fueron los mejores este año en camiones.

La Amaury Sport Organisation (ASO), empresa francesa que se encargó de la organización del rally-raid más difícil del mundo tras la muerte de su fundador, Sabine, es la responsable hoy día del evento que en esta ocasión disputará su edición #48, con 1 prólogo y 13 etapas, en los que los participantes deberán superar caminos de piedras, dunas de arena y jornadas maratón, con el siguiente recorrido:

El piloto australiano Daniel Sanders ganó en este 2025 la siempre competitiva categoría de motos.

El prólogo (Yanbu), el 3 de enero, tendrá 23 km cronometrados. La etapa 1 (Yanbu), el 4 de enero, 305 km de especial. La etapa 2 (Yanbu a Al-Ula), el 5 de enero, 400 km. La etapa 3 (Al-Ula), el 6 de enero, 422 km. La etapa 4 (Al-Ula/Maratón), el 7 de enero, 451 km (motos) y 417 (coches). La etapa 5 (Al-Ula a Ha’il), el 8 de enero, 356 km (motos) y 372 (coches). La etapa 6 (Ha’il a Riyadh), el 9 de enero, 331 km.

La jornada de descanso (Riyadh), el 10 de enero.

La etapa 7 (Riyadh a Wadi Ad Dawasir), el 11 de enero, 462 km. La etapa 8 (Wadi Ad Dawasir), el 12 de enero, 481 km. La etapa 9 (Wadi Ad Dawasir a Bisha/Maratón), el 13 de enero, 418 km (motos) y 410 (coches). La etapa 10 (Bisha), el 14 de enero, 371 km (motos) y 421 (coches). La etapa 11 (Bisha a Al-Henakiyah), el 15 de enero, 347 km. La etapa 12 (Al-Henakiyah a Yanbu), el 16 de enero, 310 km. Y la etapa 13 (Yanbu), el 17 de enero, 105 km.