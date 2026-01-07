Tom Domoulin dirigirá la Amstel Gold Race a partir de 2027

El actual responsable de la carrera, Leo van Vliet, cederá las riendas a Tom Dumoulin, excampeón mundial de contrarreloj, quien será el tercer máximo responsable de la prueba tras Herman Krott (1966-1995) y Van Vliet.

Dumoulin, de 35 años, se retiró del ciclismo profesional en 2022, con 22 victorias en su palmarés, la más importante la maglia rosa del Giro.

"De pequeño, veía la Amstel Gold Race desde la cuneta. Vivía en el barrio de Maastricht donde estaba la meta por aquel entonces. Prácticamente pasaban por delante de nuestra casa. Convertirme en director de la carrera más hermosa y grande de los Países Bajos, tantos años después, me llena de orgullo y felicidad. Me siento honrado de poder desempeñar este cargo", señala Dumoulin en Sporza.

La 60.ª edición de la Amstel Gold Race se celebrará el domingo 19 de abril. El año pasado, Mattias Skjelmose venció a Tadej Pogacar y Remco Evenepoel en un esprint entre tres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy