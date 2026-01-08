Christian González, Andy Borregales y Cairo Santos, latinos a seguir en playoffs de NFL

De los 14 equipos que participarán en esta postemporada, siete por la Conferencia Americana (AFC) y siete de la Conferencia Nacional (NFC), 12 tienen al menos un jugador con ascendencia latina.

Los New England Patriots, que este domingo chocarán en la ronda de comodines ante Los Angeles Chargers, cuentan con dos de los más destacados en el esquinero Christian González, de ascendencia colombiana, y Andy Borregales, pateador nacido en Caracas.

A sus 23 años, Gonzalez está considerado como uno de los mejores defensivos profundos de la NFL. En la campaña regular que acaba de concluir tuvo su primera selección al Pro Bowl gracias a que acumuló 10 pases defendidos y 69 tackleadas.

Christian fue pieza fundamental para que los Pats consiguieran el título de la división Este de la AFC.

También le dio brillo al poder latino en New England, Borregales, novato que en su año de debut acertó 27 de los 32 goles de campo que intentó y conectó 53 de los 55 puntos extras que pateó.

El caraqueño fue nombrado Jugador de Equipos Especiales de la AFC en la semana 12, gracias a los cuatro goles de campo y dos puntos extras que convirtió en el triunfo ante los Cincinnati Bengals.

Los Chicago Bears, que el sábado se medirán a los Green Bay Packers, tienen una joya en el brasileño Cairo Santos, quien es el pateador más efectivo en la historia de la franquicia.

La seguridad de Santos fue base en la obtención del título de la división Norte de la NFC de los Bears.

El nacido en Limeira hace 34 años terminó la campaña con 25 goles de campo acertados en 30 intentos y un récord perfecto en sus 39 patadas de punto extra.

Santos es una garantía que puede marcar diferencia a la hora de definir la ronda de comodines ante los Packers.

Otro de los jugadores que no hay que perder de vista en estos playoffs es Nik Bonitto, apoyador estelar de los Denver Broncos, quien tiene ascendencia cubana.

Bonitto es el alma de la defensiva de los Broncos que terminaron en la cima de la Conferencia Nacional, lo que les dio derecho a descansar esta semana y esperar a su rival para disputar la ronda divisional el próximo fin de semana.

Entre los elementos con raíces mexicanas destacan Bryce Young, quarterback de los Carolina Panthers, que liderará a su equipo el sábado en su juego ante Los Angeles Rams, que cuentan con el liniero ofensivo Steve Avila.

Además, no hay que perderse la actividad de los defensivos profundos Julian Love, de los Seattle Seahawks, y Tony Jefferson, de Los Angeles Chargers.