Felipe Orts y Lucía González a aumentar su leyenda en Tarancón

Orts (La Vila Joiosa, Alicante, 30 años) es el claro favorito en hombre, mientras que la asturiana Lucía González (Viella, Asturias, 35 años) tratará de igualar a Aida Nuño y tendrá de nuevo a la vigente campeona Sofía Rodríguez como principal rival.

En categoría júnior otro asturiano, Benjamín Noval, concentrará también las miradas al tratarse de una de las joyas del ciclismo español.

El Campeonato de España tendrá como escenario el municipio conquense de Tarancón, que ofrece el circuito de la Ermita Virgen de Riánsares como epicentro de la gran cita nacional de la temporada del 9 al 11 de enero, donde actuarán más de 700 ciclistas luchando por subir a los podios.

Los mejores especialistas de la modalidad se medirán sobre un circuito de 3.000 metros de longitud, ubicado en la pradera de la Virgen de Riánsares, patrona de Tarancón. Un trazado que, pese a su corta historia, se ha consolidado como uno de los referentes en pruebas de ciclocrós nacionales.

El circuito contará con pasos elevados, laderas, obstáculos, arenero y un montaje cuidado al detalle, fruto del trabajo conjunto del Club Training Zone Tarancón y el Ayuntamiento de la localidad y de la implicación de las instituciones provinciales y autonómicas.

Orts volverá a ser la gran estrella y el gran aliciente de este Campeonato de España. Orts, que llega tras cuajar una buena temporada ante los mejores del mundo, buscará su octavo título nacional élite.

Orts perseguirá su objetivo ante una gran nómina de candidatos. No faltarán a la cita Kevin Suárez, ganador el año pasado en Tarancón, el "biker" catalán Jofre Cullell, segundo en el último campeonato celebrado en As Pontes, el asturiano Mario Junquera, tercero el pasado año, o el también cántabro Gonzalo Inguanzo, ganador de la Copa de España esta temporada de forma contundente.

En cuanto a las mujeres, se presupone de nuevo un interesante duelo entre las dos ciclistas del Nesta, Lucía González, seis veces campeona de España, y Sofía Rodríguez, la vigente campeona.

Lucía González tiene ante sí la referencia del récord histórico de 7 títulos nacionales que ostenta Aida Nuño. La asturiana llega tras una temporada complicada, en la que no ha podido coger ritmo por motivos de salud y encontrará de nuevo en su compañera de equipo y vigente campeona, Sofía Rodríguez, una de sus mayores rivales junto a la asturiana Sara Cueto, tercera en As Pontes, o su hermana Alicia González.

En Sub'23 masculino, Raúl Mira parte como principal favorito, mientras que nombres como Unax Galán, David Ivars o el madrileño Emilio Reinoso tratarán de complicarle el triunfo.

Entre las féminas destaca la presencia de Lorena Patiño. La gallega, campeona de España júnior el año pasado, afrontará su primer nacional como sub23 y enfrentará rivales como la actual campeona Marta Beti o la aragonesa Ana López, ganadora en Tarancón el pasado año cuando aún era júnior.

Uno de los grandes atractivos de la carrera será ver en acción a la flamante campeona de Europa sub23 de carretera y bronce mundialista Paula Blasi, que ha competido este invierno en algunas pruebas de ciclocrós.

En la prueba masculina júnior todos los focos estarán sobre Benjamín Noval, una de las grandes sensaciones en el ciclismo nacional durante los últimos años. El asturiano, que ya fue campeón en As Pontes, tendrá que superar a una enorme generación de especialistas entre los que se encuentran el ganador de la Copa de España Martín Fernández o el cántabro Raúl López.

Entre las chicas júnior, la dominadora de la Copa, Aitana Gutiérrez, deberá vigilar a corredoras como Carla Bañuls o Mirari Gotxi. Además, estará presente de acuerdo a las inscripciones la campeona de España CRI en carretera, Alejandra Neira, uno de los grandes talentos nacionales y que ya el año pasado se quedó cerca del podio.

Lidia Castro, otra de las grandes perlas del ciclismo nacional en carretera, también competirá en Tarancón.

15:45 h — Relevos por equipos (Team Relay)

09:00 h — Máster 30 masculino

10:00 h — Máster 40 masculino

11:20 h — Máster 50 y 60 masculino

12:30 h — Cadete femenino & Máster femenino

11:30 h — Élite/Sub23 femenino

12:45 h — Élite masculino.