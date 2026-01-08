Fútbol de salón: Abren inscripciones al Nacional

Las subsedes del torneo de salonismo serán las ciudades de Coronel Oviedo, Juan Manuel Frutos y Repatriación, departamento de Caaguazú.

Las Federaciones deben comunicar por nota la conclusión de sus campeonatos internos de la temporada 2025, declarando al campeón y vice, acompañado de todas las planillas originales de juegos.

A través de los campeonatos internos quedan habilitados sus atletas y además de dicho requisito, las federaciones debieron participan en dos formativas o femenino, obligatorio C17 ó C20.

El cierre de inscripciones será el lunes 26 de este mes.

La etapa clasificatoria se iniciará el viernes 13 de febrero, con culminación el sábado 7 de marzo.

Las finales serán en Caaguazú del 20/03 al 28/03/26.

* San Juan, campeón villetano. El Club Atlético San Juan se consagró campeón del certamen de la Federación Villetana, al vencer en alargue 4 a 3 a Villeta Club.

En tiempo normal, el juego culminó 3-3.