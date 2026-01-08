Jay Vine se proclama campeón contrarreloj de Australia

Vine (Townsville, 30 años), subcampeón del mundo de la modalidad en Kigali, solo superado por Remco Evenepoel, fue el único que promedió más de 50 km/h, y superó en 31 segundos a Oliver Bleddin y en 40 a Kelland O'Brien, segundo y tercero, respectivamente. Fue la duodécima victoria de Vine en su carrera, la cual pudo disfrutar en meta con su esposa e hijo.

En la carrera femenina, Felicity Wilson-Haffenden (Lidl-Trek), de apenas 20 años, se alzó con el título. Tras 29,3 kilómetros, fue 3 segundos más rápida que la campeona defensora, Brodie Chapman.