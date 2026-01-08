Sebastian Coe se compromete con World Athletics a ayudar a Jamaica tras el huracán Melissa

“Durante mi tiempo aquí, hemos analizado cómo World Athletics y la Fundación Internacional pueden apoyar mejor los esfuerzos de reconstrucción para ayudar a los atletas a seguir entrenando y compitiendo. Daremos un apoyo financiero de cien mil dólares a través de un proceso acordado según los fondos de solidaridad y un apoyo al programa enfocado en asegurar que los atletas del lado occidental afectado de la isla puedan continuar entrenando y compitiendo en campeonatos regionales y mundiales", dijo Coe.

“Nuestros fondos se asignarán a áreas como transporte y alojamiento para garantizar que los atletas afectados tengan acceso a instalaciones para entrenamiento y competencia, y reemplazo de equipo, en lugar de infraestructura, considerando que esta es una responsabilidad del gobierno local y nacional”, comentó.

Coe también confirmó que World Athletics apoyará una nueva carrera de ruta de 5 km que se lanzará en Jamaica con el propio presidente como patrocinador, con el objetivo de recaudar fondos después del huracán Melissa y alentar a la población local a beneficiarse al volverse más activa.

“No debemos subestimar el poder del deporte, y especialmente del atletismo como la madre de todos los deportes y el pasatiempo nacional de Jamaica, para ayudar a la gente a superar los desafíos que ha presentado el huracán Melissa, y su papel para ayudar a reconstruir la nación, ayudar a volver a una apariencia de normalidad, revitalizar a la población y mejorar la salud mental y promover la resiliencia frente a tal adversidad”,señaló.

En su visita oficial al país caribeño, Coe realizó visitas de cortesía al primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness; a la ministra de Cultura, Entretenimiento, Género y Deportes, Olivia "Babsy" Grange; al líder de la oposición, Mark Golding; y al alcalde de Kingston, Andrew Swaby.

“Jamaica es una nación sinónimo de atletismo y una de las potencias de nuestro deporte. Es imposible pensar en el atletismo sin nombres como Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser Pryce, Yohan Blake o Elaine Thompson-Herah", subrayó Coe.