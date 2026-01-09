Grant Holloway correrá los 60 metros lisos en Madrid

"El Invencible" prepara su vuelta a la capital española con el recuerdo de haberse hecho con el récord del mundo el 24 de febrero de 2021 en Madrid, tras aquella mágica tarde, Holloway se ha convertido en uno de los especialistas más destacado de la historia en la distancia corta.

Ya son seis mundiales (tres en 60 m vallas y otros tres en 110 m vallas), un oro y una plata olímpica en París y en Tokyo respectivamente, los títulos que avalan al norteamericano en lo que lleva de carrera, y ahora Holloway apunta hacia la velocidad pura, esta vez en los 60 metros lisos en donde solo ha competido en dos temporadas a lo largo de su carrera.

Para poder prolongar su gran estado de forma, Holloway se tendrá que enfrentar a algunos de los mejores velocistas del mundo, entre ellos su compatriota Ronnie Baker, bronce mundial y poseedor de la tercera mejor marca de la historia con 6.40 en los 60 metros lisos.