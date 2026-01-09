Pesca deportiva: Lanzan espineles en la APCP

La institución de pesca, cuya sede se encuentra en Itá Enramada, celebrará sus 81 años precisamente este domingo, cuando culmine la competencia con la consagración de los mejores del torneo.

El concurso se desarrollará en la modalidad de Pesca Embarcada, con equipos 3 integrantes por nave.

Los pescadores deportivos competirán buscando 5 especies y es con devolución total de los peces, en el río Paraguay, en la zona aledaña a la institución.

El viernes empezaron a llegar las delegaciones, tanto del interior del país, como las foráneas, de Argentina, que tomarán parte del tradicional certamen pesquero.

Las actividades sabatinas arrancarán a las 15:00 y se extenderán hasta las 19:00.

El domingo, los pescadores “madrugarán” preparando las carnadas y espineles, pues el inicio de las justas está marcada para las 8:30, cerrándose poco después del mediodía.

Mientras se realizan las estadísticas y cómputos, se servirá el tradicional almuerzo con show musical.

Posteriormente, se realizarán las premiaciones y finalmente se despedirá a los concursantes.

* Premio especial. La organización anuncia un sorteo especial entre todos los inscriptos, consistente en una lancha de fibra de vidrio y un motor Yamaha de 8 HP.