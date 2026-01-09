Todo Truco Paraguay cierra un estupendo 2025 y este domingo abre la nueva temporada

Cierre con Libertadores y Sudamericana

La temporada 2025 del truco deportivo tuvo una magnífica clausura con eventos de gran envergadura organizados por Todo Truco Paraguay (TTP). A fines del mes pasado, se llevaron a cabo tres torneos que dieron cierre a la temporada iniciada en el mes de enero del año anterior.

En primer lugar, 72 equipos clasificados disfrutaron de una excelente jornada truquística en el local del Cemina (Asunción) para buscar la Copa Libertadores y Sudamericana, desde el mediodía del domingo 14 de diciembre. En la ocasión, se consagró campeón de la Libertadores el equipo de Curuguaty, integrado por Édgar Amarilla, Carlos Vázquez, Juan Alberto Samudio. El subcampeonato fue para el equipo fernandino Boquerón Truco Club, capitaneado por Sergio Benítez, Marcos Yglesias y Roberto Silvero. En tercer lugar quedó Galácticos de Villa Florida y completó el podio el equipo de San Petersburgo Club.

En la Sudamericana, resultó campeón el trío Los Benítez; subcampeón fue Real Pinozá Peñarol; tercer lugar: Los Taitalos, y completó el podio de honor Real Pinozá NSA.

Supercopa y Campeón de campeones

El domingo 21 de diciembre, en la ciudad de Villa Elisa, se disputó la Súper Copa de Todo Truco Paraguay (TTP), con equipos integrados por competidores campeones de los mayores torneos organizados durante el año, tales como el Grand Slam de TTP, la Libertadores, Sudamericana, los mejores 10 jugadores del año e invitados especiales.

Al mediodía se inició la competencia y se quedó con la corona de Supercampeón el equipo de SPTC Loma Pytâ, integrado por Andrés Cañete, Ernesto Palacios y Gregorio Santacruz. Resultó Vicecampeón el equipo conformado por Yimmy Acuña, Álvaro Lezcano y Julio Cáceres.

El domingo 28 de diciembre, en el barrio San Pablo de Asunción, fue el día de la fiesta final de año de TTP con el evento denominado Campeón de Campeones, y resultó campeón el equipo conformado por Luis Amarilla, Federico Gómez y Yimmi Acuña.

Nueva temporada se inicia en Pinozá

Este domingo 11 de enero se inicia la temporada del truco deportivo paraguayo con la coordinación general de Todo Truco Paraguay (TTP).

En este primer torneo rankeable del año 2026 será anfitrión Pinozá Truco Club, que prepara una jornada cargada de obsequios y diversión en un ambiente familiar y de amistad, donde se encontrarán equipos provenientes de distintos puntos y distritos del país. Ya confirmaron presencia competidores de Guairá, Central, Ñeembucú, Caazapá, Alto Paraná y de la capital del país.

Desde el mediodía es la competencia en el local de eventos Valdovinos, ubicado en Avda. Augusto Roa Bastos Nº 1.895 casi Asunción, ciudad de Lambaré, y los equipos deben conformase con tres integrantes cada uno.

Para más informes, contactar con el señor José González, titular de Pinozá Truco Club, al celular 0984 396-380, o con Amado Amarilla, coordinador general de TTP, al celular 0982 535-775. Las inscripciones siguen abiertas.