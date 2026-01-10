Paraguayos por el mundo: El mercado de pases sigue con ritmo guaraní

En el fútbol chileno, Lucas Romero fue anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, uno de los clubes más tradicionales del país, donde buscará consolidarse en la Primera División y afrontar competencias de alta exigencia.

Por su parte, el delantero Junior Marabel seguirá su carrera en el fútbol argentino tras concretar su llegada a Sarmiento de Junín, equipo de la máxima categoría, en una apuesta por continuidad y protagonismo en una de las ligas más competitivas del continente.

En Venezuela, dos paraguayos se suman a la Primera División.

Francisco Bareiro fue confirmado como nuevo jugador del Trujillanos FC, mientras que Adrián Fernández reforzará al histórico Caracas FC, elenco habitual en torneos internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De esta manera, el fútbol paraguayo continúa exportando talento y ampliando su huella en distintos escenarios del continente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se confirmó el arribo de Robert Morales a Pumas de México. El delantero, que venía de militar en Toluca, optó por permanecer en el fútbol mexicano y asumir un nuevo desafío con el conjunto universitario.

Morales buscará reencontrarse con el gol y convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Pumas, en una liga que conoce bien y donde ya ha dejado buenas sensaciones.