Polideportivo
10 de enero de 2026 - 22:04

Paraguayos por el mundo: El mercado de pases sigue con ritmo guaraní

Lucas Romero (23 años) fue presentado ayer en la U de Chile.
Lucas Romero (23 años) fue presentado ayer en la U de Chile.

Los rostros guaraníes continúan sumando presencia en el fútbol internacional, con nuevas incorporaciones en ligas de Chile, Argentina y Venezuela.

Por ABC Color

En el fútbol chileno, Lucas Romero fue anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile, uno de los clubes más tradicionales del país, donde buscará consolidarse en la Primera División y afrontar competencias de alta exigencia.

Por su parte, el delantero Junior Marabel seguirá su carrera en el fútbol argentino tras concretar su llegada a Sarmiento de Junín, equipo de la máxima categoría, en una apuesta por continuidad y protagonismo en una de las ligas más competitivas del continente.

Festejo Atlas de México y Junior Marabel De David Rolón <dvdrolon@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 10-01-2026 20:12
Festejo Atlas de México y Junior Marabel De David Rolón Destinatario foto Fecha 10-01-2026 20:12

En Venezuela, dos paraguayos se suman a la Primera División.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Francisco Bareiro fue confirmado como nuevo jugador del Trujillanos FC, mientras que Adrián Fernández reforzará al histórico Caracas FC, elenco habitual en torneos internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

De esta manera, el fútbol paraguayo continúa exportando talento y ampliando su huella en distintos escenarios del continente.

También se confirmó el arribo de Robert Morales a Pumas de México. El delantero, que venía de militar en Toluca, optó por permanecer en el fútbol mexicano y asumir un nuevo desafío con el conjunto universitario.

Robert Morales
Robert Morales

Morales buscará reencontrarse con el gol y convertirse en una pieza clave dentro del proyecto deportivo de Pumas, en una liga que conoce bien y donde ya ha dejado buenas sensaciones.