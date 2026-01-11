Australian Open de Tenis: Vallejo inicia otro sueño

Este domiongo se llevó a cabo el sorteo de la fase de clasificación a la llave principal del torneo de tenis en Melbourne.

Dani está preclasificado #30 en el lote de la qualy del primer Grand Slam del año. Actualmente se encuentra rankeado en el puesto 143, su mejor ránking histórico.

En cuanto a su rival de turno, Pacheco de 20 años, al igual que Dani (2022), fue #1 el mundo de la ITF Júnior, en mayo 2023.

El zurdo ocupa actualmente el ranking ATP 212, pero en su historial de Grand Slam, no pasó aún a la llave principal de ningún certamen.

Potenciales adversarios

De ganar Dani contra el mexicano Pacheco, jugará la qualy 2 contra el vencedor del partido entre el sudafricano Lloyd Harris (APT 220) y el mexicano Federico Cina (ATP 234) .

Del otro lado de la llave jugarán en la Q1 el argentino Roman Andrés Burruchaga (#2) contra el británico Ryan Peniston, y en el otro cotejo checo Zdenek Kolar contra el francés Arthur Gea.

Quienes superen la qualy 3 podrán ingresar al cuadro principal del primer Major de la temporada.

Alcaraz y Sinner, rumbo a Australia en el mismo avión

Los tenistas Carlos Alcaraz #1 del mundo y el italiano Jannik Sinner, segundo en el ranking, viajaron juntos con sus respectivos equipos a Melbourne, en Australia, donde el 18 de enero comienza el primer Grand Slam de 2026.