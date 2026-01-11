El francés Paco Rassat repite triunfo en eslalon y se coloca líder de la especialidad

Rassat, de 27 años, fue el más rápido en el global de las dos mangas, por delante del noruego Atle Lie Mcgrath, a quien aventajó en 18 centésimas, y de su compatriota Henrik Kristoffersen, el más rápido en el primer descenso y actual poseedor del Globo de Cristal de eslalon, que entró a 20 centésimas.

La carrera estuvo marcada por la sucesión de cambios en el liderato hasta que Rassat, cuarto en la primera bajada, marcó el mejor crono y se convirtió en el primer esquiador en repetir victoria en la modalidad en esta temporada.

El brasileño Lucas Pinheiro se tuvo que conformar con el cuarto puesto, al igual que en la anterior prueba en Madonna di Campiglio (Italia), con 36 centésimas más que el ganador.

Haugan fue descalificado en la primera manga, con lo que no pudo puntuar y perdió el liderato de la especialidad en favor de Rassat, con 340 puntos, por delante de su compatriota Noel Clement (314) y del austriaco (285).

En la general de la Copa del Mundo, no hay cambios en el liderato, donde domina con claridad el suizo Marco Odermatt, quien no compite en eslalon, con 955 puntos, seguido de Pinheiro (538) y de Mcgrath (478).

Las tres próximas citas de la Copa del Mundo en la categoría masculina serán en la estación suiza de Wengen, con el supergigante (día 16), el descenso (día 17) y el eslalon (día 18).