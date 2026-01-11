Tenis: Las primeras sonrisas del 2026

La bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 del mundo de tenis, se adjudicó el torneo WTA 500 de Brisbane (Australia) tras imponerse en sets corridos a la ucraniana Marta Kostyuk, por 6-4 y 6-3.

La final masculina ATP 250 fue para el ruso Daniil Medvedev, quien le ganó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 7-6 (1).

* Svitilina se lleva la copa a Ucrania. La ucraniana Elina Svitólina se alzó con el WTA 250 de Auckland al derrotar a la china Wang Xinyu por 6-3 y 7-6 (6).

* Bublik, en Hong Kong. El kazajo Alexander Bublik le ganó al italiano Lorenzo Musetti la final del ATP 250 de Hong Kong 7-6 (2) y 6-3, para ingresar en el Top 10 mundial por primera vez.

* Primera United Cup. Polonia conquistó ayer su primer título de la United Cup en Sidney al imponerse sobre Suiza por 2-1. De entrada empezó mal con la derrota de Iga Swiatek ante Belinda Bencic, por 3-6, 6-0 y 6-3.

Pero Hubert Hurkacz, que regresaba a las canchas tras siete meses debido a una lesión de rodilla, le ganó 6-3, 3-6, 6-3 a Stanislav Wawrinka.

En el decisivo dobles, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski superaron 6-4 y 6-3 a los suizos Bencic y Jakub Paul.