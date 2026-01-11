Polideportivo
11 de enero de 2026 - 20:05

Tenis: Las primeras sonrisas del 2026

Composición de Saque Ace de los ganadores de los primeros torneos tenísticos de la temporada.
El tenis empezó con todo en 2026 con varios certámenes en el mundo.

Por ABC Color

La bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 del mundo de tenis, se adjudicó el torneo WTA 500 de Brisbane (Australia) tras imponerse en sets corridos a la ucraniana Marta Kostyuk, por 6-4 y 6-3.

La final masculina ATP 250 fue para el ruso Daniil Medvedev, quien le ganó al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 7-6 (1).

* Svitilina se lleva la copa a Ucrania. La ucraniana Elina Svitólina se alzó con el WTA 250 de Auckland al derrotar a la china Wang Xinyu por 6-3 y 7-6 (6).

* Bublik, en Hong Kong. El kazajo Alexander Bublik le ganó al italiano Lorenzo Musetti la final del ATP 250 de Hong Kong 7-6 (2) y 6-3, para ingresar en el Top 10 mundial por primera vez.

* Primera United Cup. Polonia conquistó ayer su primer título de la United Cup en Sidney al imponerse sobre Suiza por 2-1. De entrada empezó mal con la derrota de Iga Swiatek ante Belinda Bencic, por 3-6, 6-0 y 6-3.

Pero Hubert Hurkacz, que regresaba a las canchas tras siete meses debido a una lesión de rodilla, le ganó 6-3, 3-6, 6-3 a Stanislav Wawrinka.

En el decisivo dobles, Katarzyna Kawa y Jan Zielinski superaron 6-4 y 6-3 a los suizos Bencic y Jakub Paul.