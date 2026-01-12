16-3. El pie de Andy Borregales envías a los Patriots a la ronda divisional

Los Patriots, segundos cabezas de serie en la Conferencia Americana, dieron una prueba de fuerza defensiva al anular al mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert.

Ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sentado en el palco del Gillette Stadium de Foxborough al lado del dueño de los Patriots, Robert Kraft, New England sumó su primera victoria en los playoffs desde febrero de 2019.

En ese caso, los Patriots se coronaron campeones del Súper Bowl frente a Los Ángeles Rams.

Herbert no pasó de las 159 yardas, sin pases de anotación, y fue capturado en seis ocasiones.

En los Patriots, el 'QB' Drake Maye acabó con 268 yardas aéreas, un pase de anotación y una intercepción. Sumó además 66 yardas por tierra.

Los primeros nueve puntos de los Patriots llevaron la firma de Borregales, quien conectó goles de campo desde las 23, 35 y 39 yardas, respectivamente.

Hunter Henry anotó el 'touchdown' que sentenció el choque con el 16-3 tras una recepción de 28 yardas.

Los Patriots esperan en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Pittsburgh Steelers y Houston Texans.